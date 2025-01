Nichelino piange la scomparsa di Ernesto Capino, a lungo colonna dell'Unitre

Nichelino piange la scomparsa di Ernesto Capino, volontario prezioso e silenzioso della Parrocchia San Edoardo, dove seguiva molte attività e aveva saputo farsi amare e apprezzare dai fedeli.

Colonna dell'Unitre

A 88 anni se ne è andato soprattutto una delle colonne dell'Unitre locale, per la quale, in tre decadi, in modo discreto e con grande umiltà, ha gestito decine di corsi, risolto situazioni complesse senza mai perdere la sua proverbiale calma, come lo hanno voluto ricordare amici e parenti, stringendosi alla moglie Giovanna: "Grazie Ernesto, la tua vita è stata utile a tante persone".