Helmut Newton e Ferdinando Sciascia, "Oltre la moda": il progetto fa tappa a Torino

Il programma di incontri pubblici Oltre la moda, curato da Monica Poggi e Fondazione Artea, che accompagna i visitatori alla scoperta dei due grandi progetti espositivi Helmut Newton. Intrecci al Filatoio di Caraglio e Ferdinando Scianna. La moda, la vita alla Castiglia di Saluzzo, continua nel 2026 e arriva a Torino.

Venerdì 16 gennaio, alle 18, presso il Museo Lavazza di Torino (via Bologna, 32) avrà luogo l’incontro dal titolo “Costruire un’identità visiva. Il dialogo fra fotografia e mondo industriale“, in una location in grado di contestualizzare al meglio il rapporto che fotografia e mondo industriale hanno stretto nel tempo. La sede scelta per questo evento, infatti, rappresenta simbolicamente proprio questa alleanza, andando ad evidenziare quanto la preziosa visione che autori e autrici possono offrire di un prodotto ne vada ad arricchire l’identità. In occasione dell’evento, verranno presentati gli scatti realizzati da Helmut Newton e Ferdinando Scianna per gli iconici calendari di Lavazza del 1993, 1994 e 1996 con gli approfondimenti di Matthias Harder, curatore e direttore della Fondazione Helmut Newton, Marco Amato, direttore del Museo Lavazza, Monica Poggi, storica della fotografia e Davide De Luca, direttore della Fondazione Artea. Seguirà un’esclusiva coffee experience, guidata dai coffelier del Museo Lavazza. La partecipazione è gratuita con prenotazione obbligatoria al link: https://www.ticketlandia.com/m/event/talk-costruire-identita-visita.