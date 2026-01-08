Grandi eventi, ricorrenze e anniversari del 2026 a portata di planning

Non si comincia un nuovo anno senza una panoramica dei grandi eventi, che ci aspettano per essere goduti dal vivo o sul divano.

365 giorni volano, ma sono un contenitore abbastanza ampio per appuntamenti di sport, cultura e memoria collettiva, a cui si affiancano ricorrenze e anniversari che attraversano storia, letteratura, arte, musica e politica.

Ecco quelli che abbiamo trovato googlando in rete, tanto per citarne alcuni.

Musica

In pole position c’è il 76ª Festival di Sanremo, in programma su Rai 1 dal 24 al 28 febbraio, per il 2° anno consecutivo curato da Carlo Conti, ma sempre al Teatro Ariston.

Oltreoceano, per l’esattezza in California, torna il Coachella Valley Music and Arts Festival, in programma per due weekend, dal 10 al 12 e dal 17 al 19 aprile. Il tutto si svolge all’Empire Polo Club di Indio con un programma in cui star internazionali pop, rock, rap e DJ saranno i protagonisti assoluti.

A inaugurare l’anno musicale saranno però i Grammy Awards, il riconoscimento più ambito dell’industria discografica internazionale. La 68ª edizione si terrà domenica 1° febbraio alla Crypto.com Arena di Los Angeles, celebrando artisti, album e brani che hanno segnato l’anno precedente.

Il 2026 rende omaggio a David Bowie, Prince e George Michael dei quali ricorrono 10 anni dalla scomparsa, artisti che hanno ridefinito il pop e il rock lasciando un’impronta indelebile. Tributo anche per gli 80 anni dalla nascita di Freddie Mercury, storico frontman dei Queen. Tra i grandi del jazz, cade il centenario della nascita di Miles Davis. Dieci anni fa ci lasciava anche Leonard Cohen, poeta e cantautore capace di fondere spiritualità e musica.

Cinema

Amanti del cinema, non temete! Il 2026 ha in serbo grandi cose, a cominciare dai Golden Globe Awards, giunti all’83ª edizione e in programma domenica 11 gennaio al Beverly Hilton Hotel di Beverly Hills. Un importante riconoscimento per cinema e televisione, che spesso anticipa i favoriti della lunga corsa agli Oscar. E a proposito, la 98ª cerimonia degli Academy Awards: gli Oscar saranno assegnati la sera di domenica 15 marzo a Los Angeles.

Tra i festival cinematografici europei, troviamo la Berlinale, che si tiene dal 12 al 22 febbraio, la 79ª edizione del Festival di Cannes, dal 12 al 23 maggio. Invece l’83ª edizione della Mostra del Cinema di Venezia si svolge al Lido dal 2 al 12 settembre.

In autunno si svolgeranno anche gli Emmy Awards, con la consueta cerimonia di premiazione in programma il 14 settembre a Los Angeles, mentre si celebrano i 100 anni dalla nascita di Marilyn Monroe, simbolo universale del cinema hollywoodiano.

Moda

Le Fashion Week di Milano di febbraio e settembre si preannunciano come edizioni “celebrative”, con un’attenzione speciale al made in Italy, alla sostenibilità e al dialogo tra sport, design e haute couture.

Tra gli appuntamenti più attesi spicca il Met Gala 2026, in programma come da tradizione il primo lunedì di maggio, il 4 maggio, al Metropolitan Museum of Art di New York. Sappiamo già che la passerella più chiacchierata del mondo vedrà tornare dopo dieci anni Beyoncé nelle vesti di co-host insieme a Nicole Kidman e Venus Williams.

Per la Paris Fashion Week aspettiamo l’appuntamento di luglio, dedicato all’autunno-inverno. Le maison storiche e i grandi direttori creativi daranno vita a sfilate-evento che nel 2026 vogliono celebrare i 90 anni dalla nascita di Yves Saint Laurent, stilista che ha rivoluzionato l’eleganza femminile.

Ciliegina sulla torta, Pitti Immagine Uomo a Firenze: con le prime sfilate a gennaio e le successive a giugno, l’evento è un punto di riferimento internazionale per la moda maschile.

Sport

Il 18 gennaio, a dare il via all’abbuffata, sarà il grande tennis con l’Australian Open e Jannik Sinner chiamato a difendere il titolo conquistato lo scorso anno.

C’è grande fermento per i Giochi Olimpici Invernali, in programma dal 6 al 22 febbraio, seguiti dai Giochi Paralimpici, in programma dal 6 al 15 marzo. L’Italia grande protagonista: saranno giorni di gare sugli sci, sul ghiaccio e nelle vallate alpine, con atleti da tutto il mondo all’opera sulle piste di Milano, Cortina e Valtellina.

Meno “sentito” da noi, ma pur sempre iconico, il Super Bowl in programma l’8 febbraio al Levi’s Stadium di Santa Clara. L’evento mediatico più importante del football americano giunge alla 60ª edizione e non sembra affatto sentire gli effetti del tempo che passa.

Tra il 5 febbraio e il 21 marzo, fari puntati sul rugby mondiale, con il Torneo delle Sei Nazioni che prevede la partecipazione di Galles, Francia, Inghilterra, Irlanda, Scozia e Italia.

Intanto, il 27 febbraio, sarà iniziato il Motomondiale con l’appuntamento in Thailandia, al quale seguiranno altre 21 gare con l’ultima in Spagna, a Valencia, nel weekend del 20-22 novembre.

A marzo, il 13, si accendono i motori della Formula 1 con il primo Gran Premio che si disputerà in Cina. 24, le gare in programma, con l’ultima il 6 dicembre ad Abu Dhabi. L’appuntamento in Italia è per il weekend tra il 4 e il 6 settembre a Monza.

Dal 28 aprile, Roma ospiterà anche gli Internazionali BNL di tennis, un appuntamento tra i più seguiti del circuito.

Tutti sui pedali dall’8 al 31 maggio, quando con partenza dalla Bulgaria si disputerà il Giro d’Italia di ciclismo.

Dal 18 maggio al 7 giugno, invece, il grande tennis si presenta all’ombra della Tour Eiffel per il Roland Garros. Dal 29 giugno al 12 luglio, l’evento simbolo del tennis mondiale, lo storico torneo di Wimbledon, catalizzerà l’attenzione di migliaia di appassionati.

Dal 4 al 26 luglio, invece, si torna in sella alle bici con il Tour de France che, partendo da Barcellona, arriverà come da tradizione agli Champs-Élysées di Parigi.

Spazio al grande calcio, a cominciare dalla finale di Champions League della stagione 2025/26 che si disputerà sabato 30 maggio al Puskás Aréna di Budapest. Segue la Coppa del Mondo FIFA 2026, che si disputerà dall’11 giugno al 19 luglio tra Stati Uniti, Canada e Messico.

Dal 10 al 16 agosto, tutti in pista in Gran Bretagna, dove si disputeranno i Campionati del Mondo di Atletica Leggera. Dal 21 agosto al 3 settembre sarà invece il momento dei Giochi del Mediterraneo che si terranno a Taranto, poi – dal 19 settembre al 4 ottobre – di quelli Asiatici a Nagoya (Giappone).

Le Olimpiadi Giovanili a Dakar, Senegal, dal 31 ottobre al 13 novembre ci accompagneranno verso la fine del 2026.

Design

Milano protagonista con i Giochi Olimpici invernali, ma non solo: il capoluogo lombardo si conferma capitale del design con la Milano Design Week 2026. Il clou sarà il Salone Internazionale del Mobile allestito presso la Fiera di Rho dal 21 al 26 aprile. In quei giorni il Fuori Salone animerà le strade cittadine con mostre, installazioni e anteprime dal mondo dell’arredamento e dell’architettura, celebrando l’innovazione e lo stile italiano.

Arte

Le mostre in arrivo nel 2026 guardano a un pubblico trasversale, offrendo un mix di suggestioni ed esperienze artistiche diverse. I primi 15 anni del ‘900, sono al centro della mostra “Liberty”, dal 24 gennaio al 14 giugno, a Brescia, Palazzo Martinengo.

Sono più di 90 le opere di grandi artisti (come Silvestro Lega, Giovanni Fattori, Telemaco Signorini e Raffaello Sernesi) che compongono la mostra “I Macchiaioli”, dal 3 febbraio al 14 giugno a Milano, Palazzo Reale. Sempre qui dal 7 febbraio al 27 settembre arriva la mostra per la Sala delle Cariatidi dal titolo “Kiefer. Le Alchimiste”.

A Roma, le Gallerie Nazionali di Arte Antica presentano dal 12 febbraio al 14 giugno nelle sale di Palazzo Barberini la grande mostra “Bernini e i Barberini”.

A Rovigo, Palazzo Roverella, dal 27 febbraio al 28 giugno arriva la mostra “Zandomeneghi e Degas. Impressionismo tra Firenze e Parigi”.

A Firenze spicca la mostra dedicata a Lorenzo de’ Medici, intitolata “Magnifico 1492”, in calendario per l’autunno 2026, organizzata dalle Gallerie degli Uffizi. “Rothko a Firenze” è l’altra grande mostra fiorentina allestita a Palazzo Strozzi dal 14 marzo al 23 agosto.

Genova accoglie la grande retrospettiva “Mimmo Rotella. 1945-2005”, in programma a Palazzo Ducale dal 24 aprile al 13 settembre.

Marina Abramović è protagonista a Venezia dal 6 maggio al 19 ottobre alle Gallerie dell’Accademia con la mostra “Transforming Energy”, per celebrare l’80° compleanno dell’artista.

Si ricordano i 100 anni dalla morte di Claude Monet, tra i fondatori dell’Impressionismo, e i 70 anni dalla scomparsa di Jackson Pollock, figura centrale dell’espressionismo astratto americano. L’architettura rende omaggio ad Antoni Gaudí, morto nel 1926, maestro del modernismo catalano.

Letteratura

Dal 4 al 18 maggio torna a Torino la più importante fiera del libro e della cultura. Al Lingotto si celebrano i 100 anni dalla nascita di Dario Fo, Premio Nobel per la Letteratura e protagonista del teatro civile italiano, e i 200 anni dalla nascita di Carlo Collodi, autore di Pinocchio, uno dei libri più tradotti al mondo.

Ricorrono inoltre i 90 anni dalla morte di Luigi Pirandello, insieme al centenario di Uno, nessuno e centomila.

Un doppio anniversario riguarda Grazia Deledda: nel 2026 cade sia il secolo dal Nobel sia il ricordo della sua scomparsa.

A settembre si ricordano anche i 20 anni dalla morte di Oriana Fallaci, giornalista e scrittrice tra le più influenti del Novecento. Senza dimenticare i 50 anni dalla morte di Agatha Christie.

Istituzioni e politica

Moda, musica, sport ma non solo. Nel 2026, come ogni anno, sono in programma le celebrazioni a carattere istituzionale. Su tutte spicca il 2 giugno, data in cui cade l’80° anniversario della nascita della Repubblica Italiana. Tradizionalmente il Presidente della Repubblica deporrà una corona d’alloro all’Altare della Patria a Roma, in memoria del referendum del 1946.

Oltreoceano, il 4 luglio, gli Stati Uniti celebreranno il 250° anniversario dell’Indipendenza, con cerimonie per l’anniversario semiquinquennale della firma della Dichiarazione.

In programma nel 2026 anche il Summit dei leader del G7. Dal 14 al 16 giugno si svolge in Francia, a Évian-les-Bains, radunando i capi di Canada, Francia, Germania, Italia, Giappone, Regno Unito e Stati Uniti per discutere di questioni globali.

Fede

Il 3 ottobre cade l’800° anniversario della morte di san Francesco d’Assisi, figura centrale della spiritualità cristiana. Dalla “Vita prima” di Tommaso da Celano, scritta tra il 1228 e il 1229 sappiamo che Francesco, percependo la morte imminente, chiese di essere condotto all’amata Porziuncola. Qui si fa spogliare della ruvida veste di sacco e «Deporre nudo sulla nuda terra». Volendo essere conforme in tutto a Cristo che, povero e sofferente, era rimasto appeso nudo sulla croce, alzò come sempre il volto al cielo, tutto intento con lo Spirito a quella gloria, disse ai fratelli: «Io ho fatto il mio dovere, Cristo vi insegni a fare il vostro».