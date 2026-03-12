A Santena oltre 350 partecipanti e più di 150 screening sanitari per JTWIA

Sport, prevenzione e partecipazione hanno caratterizzato l’iniziativa collegata a Just The Woman I Am che si è svolta a Santena, coinvolgendo cittadini, associazioni e aziende del territorio in una giornata dedicata alla salute e al benessere. L’evento ha registrato oltre 350 partecipanti alla camminata e alla corsa, con più di 180 iscritti nel team Santena/Gym Studio, confermando la crescente partecipazione della comunità.

Fondamentale anche il contributo dei volontari: oltre 200 persone impegnate nelle due giornate hanno collaborato all’organizzazione e alla gestione delle attività.

Nel villaggio dell’evento erano presenti 27 associazioni ed enti, che hanno proposto momenti informativi, attività e servizi dedicati ai cittadini. Durante la giornata dello sport si sono inoltre svolte diverse attività sportive che hanno coinvolto circa 50 partecipanti.

Particolare attenzione è stata dedicata alla prevenzione sanitaria. L’ASL TO5 ha effettuato 40 visite senologiche, offrendo alle partecipanti un’importante occasione di controllo e sensibilizzazione.

All’interno del Villaggio della Salute, organizzato con il supporto della Croce Rossa Italiana – Comitato di Santena e dei professionisti sanitari coinvolti nell’iniziativa, sono stati registrati 152 accessi complessivi nei due giorni tra screening gratuiti e consulenze sanitarie. Nel dettaglio sono state effettuate 35 visite ottiche e 30 valutazioni ortottiche, oltre a 11 consulenze nutrizionali, 9 trattamenti osteopatici, 9 trattamenti di massaggio sportivo, 7 consulenze naturopatiche, 7 visite di medicina estetica e piccola chirurgia e 4 sedute di logopedia. A queste attività si sono aggiunti 4 massaggi Nutrilite e 36 controlli dei parametri vitali, oltre a consulenze nutrizionali e momenti informativi aperti al pubblico. Sempre nel Villaggio Benessere lo studio Ipac ha effettuato 40 prelievi del sangue.

L’edizione di quest’anno rappresenta la quarta partecipazione della città di Santena all’iniziativa, che negli anni è cresciuta coinvolgendo progressivamente anche altri territori. Per la prima volta hanno preso parte al progetto anche i Comuni di Cambiano, Trofarello, Poirino e Isolabella, ampliando la dimensione territoriale dell’evento e rafforzando la collaborazione tra le comunità locali.

La manifestazione è stata realizzata con il patrocinio dell’ASL TO5 e della Città Metropolitana di Torino. «Questa giornata dimostra quanto sia importante fare squadra tra istituzioni, associazioni, volontari e imprese del territorio», ha dichiarato il sindaco di Santena Roberto Ghio, ringraziando tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione dell’iniziativa. «La grande partecipazione registrata conferma il valore di momenti come questo, capaci di unire sport, prevenzione e comunità».

La giornata si è conclusa con le premiazioni della corsa e della camminata, con premi messi a disposizione da diverse aziende del territorio.

Per la corsa il primo posto è stato conquistato da Valentina Coppola, con premio offerto da Carne Dì. Al secondo posto Nicolas Bonci, con premio messo a disposizione da Golden Pizza, seguito al terzo posto da Sergio Ronco, con premio offerto da Zalun Viaggi. Quarta posizione per Jacopo Danese, con premio offerto da Caffè Orchidea, e quinto posto per Kristin Stefanati, con premio messo a disposizione da Zalun.

Per la camminata il primo posto è andato a Daniele Messineo, con premio offerto da Maison Fleurie, seguito da Rita Bertolotto, con premio messo a disposizione da Caffè Orchidea, e da Maria Carmela D’Agostino, con premio offerto da Zalun Viaggi.

Sono stati assegnati anche alcuni premi speciali: il riconoscimento di primo uomo è andato a Giovanni Gallo, con premio offerto da L’Impronta Sostenibile; quello di prima donna a Elisa Bianchi, con premio di Ribelle Abbigliamento; mentre il premio per il primo bambino è stato assegnato a Matilde Benedetta Gallo, con premio offerto da L’Impronta Sostenibile.

Un ringraziamento particolare è stato rivolto ai main sponsor Monge, Dolceria Alba, SER e Lenti, che con il loro sostegno hanno contribuito alla realizzazione dell’evento, oltre a tutte le aziende che hanno messo a disposizione i premi della giornata e che continuano a sostenere lo sport e la vita della comunità.