Un mondo distopico dove l'eterosessualità è bandita: al Piccolo Teatro Comico va in scena "Indovina da chi andiamo a cena"

Come sarebbe vivere un mondo all’opposto, in cui morale e abitudini sono rovesciate? Sarebbe divertente? Distopico? Sarebbe un mondo in cui ci piace vivere di più, di meno o uguale?

In un tempo e in un luogo in cui l'eterosessualità è bandita, i giovani Giuseppe e Maria, figli di due coppie rigorosamente omosessuali e in quanto tali socialmente accettate, si innamorano l'uno dell'altra, innescando un meccanismo di scoperte, dinieghi, sorprese, rimproveri ed equivoci che scavano nel passato, a tratti comico, dei genitori e costringono tutti i protagonisti a confrontarsi con preconcetti e imposizioni culturali.

Tutto questo è "Indovina da chi andiamo a cena" di Donatella Diamanti, portato in scena venerdì 20 marzo alle 21 dalla Piccola Compagnia del Giglio al Piccolo Teatro Comico di via Mombarcaro 99/B.