Musica per i più piccoli, laboratori gratuiti al Trillo

Un’esperienza pensata per avvicinare i più piccoli alla musica fin dai primi mesi di vita. A Torino arrivano i laboratori musicali gratuiti organizzati da Iter - Istituzione Torinese per una Educazione Responsabile - e dedicati ai bambini da 0 a 3 anni. Le attività si svolgeranno presso il Laboratorio Musicale Il Trillo, in via Modena 35, e offriranno alle famiglie un’occasione di incontro, ascolto e condivisione attraverso il linguaggio musicale.

Il percorso si basa sulla Teoria di Edwin E. Gordon e mette al centro la relazione tra adulti, bambini e conduttore. Non si tratta di lezioni tradizionali, ma di un’esperienza immersiva fatta di canti brevi senza parole, dialogo non verbale, voce, movimento del corpo, gioco e silenzio. Elementi semplici ma fondamentali per nutrire l’attitudine musicale dei bambini e il piacere di stare insieme nella musica, rispettando i tempi e le modalità di ciascuno.

Il laboratorio è strutturato in sei incontri che si terranno nei mesi di febbraio e marzo 2026, precisamente nelle giornate di mercoledì 18 e 25 febbraio e 4, 11, 18 e 25 marzo. Sono previsti due percorsi distinti in base all’età: uno dedicato ai bambini da 0 a 18 mesi, in programma dalle 14.30 alle 15.15, e uno per la fascia 18-36 mesi, che si svolgerà dalle 15.45 alle 16.30.

La partecipazione è gratuita, ma è richiesta l’iscrizione obbligatoria entro il 28 gennaio 2026, fino a esaurimento dei posti disponibili. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il numero 011.01132009 oppure scrivere agli indirizzi labiltri@comune.torino.it e crescereincitta@comune.torino.it.