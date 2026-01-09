Bardonecchia, Nicolò Massa è il nuovo presidente degli albergatori legati a Federalberghi

Novità per il settore alberghiero in alta val di Susa. Il Consiglio Direttivo dell’Associazione Albergatori Bardonecchia Federalberghi ha infatti eletto all’unanimità Nicolò Massa come nuovo presidente. Massa, 26 anni, titolare degli hotel Rive e Cà Fiore a Bardonecchia, raccoglie il testimone da Beatrice Bosticco che assumerà ora la carica di vicepresidente.

L’Associazione avvia così un percorso di rinnovamento, affidandosi a una figura giovane ma già forte di una lunga esperienza nel settore della ricettività. Massa, negli ultimi anni, ha ricoperto inoltre un ruolo di primo piano all’interno dell’Associazione come vicepresidente, contribuendo in modo significativo alla sua crescita nonché come componente dei GAT – gruppo dei Giovani Albergatori di Federalberghi Torino. La sua nomina segna la volontà di affrontare, con uno sguardo nuovo, le sfide che attendono il futuro della ricettività in montagna.

Il nuovo consiglio direttivo sarà composto da Giorgio Montabone (residence La Tana del Ghiro), Enrico Rossi (Residence Campo Smith), Fabrizio Valentini (Frejus Case Vacanze) e da Beatrice Bosticco (Hotel Des Geneys). Sono inoltre stati nominati come revisori dei conti Giulio Sibille (Maison Doc) e Erika Della Lucia (Hotel La Quiete).

“Sono onorato della fiducia accordatami dal consiglio direttivo, eleggere una persona giovane come me è segnale di una grande voglia di rinnovamento – dichiara Nicolò Massa – negli anni precedenti, in qualità di vicepresidente, ho cercato insieme al consiglio di supportare la presidente Beatrice Bosticco che ringrazio per il lavoro svolto nelle iniziative volte al miglioramento di situazioni difficoltose che talvolta hanno turbato le nostre attività. Confido che, insieme al CDA, composto dalla vicepresidente Bosticco e dall’esperienza degli altri consiglieri e dai revisori dei conti Sibille e Della Lucia si possa continuare questo percorso, garantendo presenza e supporto ai nostri Associati in qualunque forma”.