Salute, ma anche cibo e attrezzature che curano: le Universiadi mandano la scienza a medaglia

Attrezzatura sportiva da indossare e in grado di curare chi la porta (o, almeno, di tenere sotto controllo il suo stato di salute). Ma anche la sfida degli alimenti per lo sport, pensati per garantire performance migliori. E ancora: l’uso dei big data e dell’intelligenza artificiale per accompagnare lo sport e la dimensione sempre più importante e diffusa delle discipline per portatori di disabilità.

Non solo gare

Mentre gli atleti si sfidano sulle piste e negli impianti, le Universiadi portano con sé anche un bagaglio di cultura e di divulgazione, scientifica e non. Si tratta della FISU world conference, conferenza scientifica dedicata a tre temi principali: innovazione, educazione e sport. Il titolo scelto per l’edizione 2025 è The Sprint Generation.

Sprint tra rischi e innovazione

Sprint, però, non riguarda lo scatto in velocità: è l’acronimo di Sport- Risk- Innovation- Technologies e vede da questa mattina all’Auditorium del Lingotto la partecipazione di nomi illustri del mondo scientifico, universitario e sportivo, grazie al coinvolgimento del network universitario piemontese: l’Università di Torino, il Politecnico di Torino, l’Università del Piemonte Orientale e l’Università di Scienze Gastronomiche.

L’obiettivo, spiegano gli organizzatori è “creare una piattaforma di networking per scienziati che presenteranno e promuoveranno la ricerca sulle innovazioni scientifiche e miglioreranno lo sviluppo sostenibile degli sport invernali”.

Parola al Poli

In prima fila anche i team di ricerca del Politecnico che si dedicano alle tematiche sportive. Per loro uno spazio ad hoc per raccontarsi e per attirare i riflettori sulla squadra corse, ma anche su chi lavora per mezzi a due ruote e addirittura per chi studia applicazioni nella nautica.