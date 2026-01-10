Mercati, sprint finale sui cantieri del Pnrr: lavori conclusi a fine mese

La fine dei cantieri Pnrr sui mercati cittadini è fissata al 31 gennaio 2026. Lo ha confermato l’assessore al Commercio Paolo Chiavarino durante la commissione preposta, tracciando un quadro aggiornato degli interventi in corso e di quelli già conclusi nelle diverse Circoscrizioni. Un piano articolato che, nonostante alcune criticità emerse in fase di realizzazione, ha portato alla riqualificazione di numerose aree mercatali senza mai interrompere l’attività commerciale. Al momento mancano all'appello via Madama Cristina, piazza Guala, corso Sebastopoli e via Baltimora. Con due parentesi: corso Palestro e piazza Benefica (interventi con fondi della Città).

“Abbiamo oggi mercati più sicuri, accessibili e moderni - ha sottolineato Chiavarino -, con impianti rinnovati, semafori intelligenti, servizi igienici adeguati e soluzioni pensate anche per le persone con disabilità”. “Siamo pronti a incontrare tutte le parti - ha concluso Chiavarino - e, se necessario, a ridiscutere i layout sulla base di quanto emergerà nei prossimi mesi”.

Circoscrizione 1

Per quanto riguarda il mercato di corso Palestro i lavori non sono ancora iniziati, ma risultano già finanziati dalla Città tramite mutuo. Sono previsti due interventi: una prima fase (78mila euro) con realizzazione della rete di scarico delle acque reflue e riattivazione dei servizi igienici sotterranei, con avvio tra marzo e aprile e durata di circa tre mesi. E una seconda fase (straordinaria 2025) con rifacimento della pavimentazione e delle aiuole, con avvio a giugno 2026 e conclusione a gennaio 2027.

Circoscrizione 2

In via Baltimora i lavori sono ormai in dirittura d’arrivo: realizzati l’impianto elettrico sotterraneo, i nuovi servizi igienici, il rifacimento del plateatico e dell’asfalto. Mancano solo le tracciature finali per un intervento da 300mila euro.

Completati i lavori al mercato di via Nitti, con rifacimento degli impianti elettrici, idrici e fognari, nuova pavimentazione e tracciatura dei banchi. Quasi concluso anche il cantiere di corso Sebastopoli, dove sono stati rivisti gli attraversamenti pedonali con la creazione dei “nasi” e lo spostamento dei semafori per migliorare l’accessibilità. Rifatti impianti elettrici e idrici, tracciatura e servizi igienici.

Il mercato Don Grioli ha chiuso i lavori a marzo 2025: nuovo layout dei banchi, rifacimento della pavimentazione e risoluzione delle criticità sugli scarichi, per un investimento complessivo di 650mila euro.

Circoscrizione 3

Su corso Brunelleschi i lavori si sono conclusi a luglio 2025: rivisto l’impianto idrico, predisposto quello elettrico (non completato per mancanza di fondi), delimitati i banchi con borchie in ottone e rifatti i parcheggi pertinenziali. Intervento terminato ad agosto 2025 anche su corso Racconigi, con revisione degli impianti idrici, fognari ed elettrici e delimitazione dei posteggi.

Proseguono invece i lavori al mercato di piazza Benefica (421mila euro), avviati a settembre 2025 e destinati a concludersi entro dicembre 2026, se non prima. L’intervento riguarda l’intera area mercatale: pavimentazioni, pozzetti e predisposizione dell’impianto elettrico. Attualmente sono state completate tre delle otto fasi previste, con alcune osservazioni già segnalate all’impresa sulla qualità della superficie della pavimentazione. Lunedì prossimo, infine, inizierà la fase quattro.

Circoscrizione 6

Il mercato di via Porpora (520mila euro) ha concluso i lavori già a luglio 2024: impianto elettrico interrato, nuova pavimentazione chiara inerte, attraversamenti pedonali rifatti e nuovi quadri elettrici.

Circoscrizione 7

A Porta Palazzo l’investimento è stato di 1 milione e 850mila euro. Gli interventi hanno riguardato - tra le altre cose - la sostituzione dei vetri delle tettoie, i nuovi corpi illuminanti, la rete antipiccioni, i servizi igienici e una parte significativa del plateatico.

Circoscrizione 8

Per il mercato Guala, con una nuova sede, i lavori - da 730mila euro - sono quasi conclusi e termineranno a gennaio 2026. Realizzati attraversamenti pedonali per disabili, nuova segnaletica, servizi igienici e impiantistica. Restano però polemiche legate alla vicinanza delle auto ai banchi (segnalate dal consigliere di Fdi, Enzo Liardo): alcuni cittadini hanno avviato una petizione.

In piazza Madama Cristina i lavori di riqualificazione della tettoia e della pavimentazione si chiuderanno sempre entro fine gennaio 2026. Qui si è registrata una perdita d’acqua piovana emersa a fine lavori, ora oggetto di un intervento correttivo.

Piazza della Vittoria e corso Cincinnato

Sul futuro dei mercati di corso Cincinnato e piazza della Vittoria è intervenuto anche il coordinatore al Commercio della Circoscrizione 5, Alfredo Ballatore, chiedendo chiarimenti su eventuali interventi strutturali.

"Corso Cincinnato - ha precisato Chiavarino -, potrebbe rientrare nella programmazione della straordinaria 2026, mentre per piazza della Vittoria sono ancora in corso valutazioni". Sul tavolo anche la proposta legata al centenario del mercato (della consigliera di Torino Bellissima Carmela Ventra), con il possibile coinvolgimento di soggetti esterni come la Camera di Commercio.