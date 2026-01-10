A Nichelino ripartono gli appuntamenti con “Chiedi al Commercialista”

 / Nichelino-Stupinigi-Vinovo

A Nichelino riparte anche nel nuovo anno l’iniziativa “Chiedi al Commercialista”, organizzata dall'Amministrazione comunale con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino, per offrire ai cittadini  un calendario di 9 date (da gennaio a dicembre 2026) per usufruire di consulenze telefoniche gratuite in materia di fisco, bilanci, imprese, associazionismo, detrazioni, patrimoni, redditi e conti.

Tutte le date in programma

Di seguito il calendario degli appuntamenti, che avranno la durata di circa 20 minuti e si svolgeranno tra le ore 16 e le 19:

  • mercoledì 21 gennaio
  • mercoledì 18 febbraio
  • mercoledì 18 marzo
  • mercoledì 15 aprile
  • mercoledì 13 maggio
  • mercoledì 23 settembre
  • mercoledì 21 ottobre
  • mercoledì 18 novembre
  • mercoledì 16 dicembre

Per partecipare è necessario prenotare la consulenza telefonica chiamando il numero 011 6819278.

Per ulteriori info contattare l'Ufficio Lavoro alla mail concetta.pellegrino@comune.nichelino.to.it 

