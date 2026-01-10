A Nichelino ripartono gli appuntamenti con “Chiedi al Commercialista”

A Nichelino riparte anche nel nuovo anno l’iniziativa “Chiedi al Commercialista”, organizzata dall'Amministrazione comunale con l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino, per offrire ai cittadini un calendario di 9 date (da gennaio a dicembre 2026) per usufruire di consulenze telefoniche gratuite in materia di fisco, bilanci, imprese, associazionismo, detrazioni, patrimoni, redditi e conti.
Tutte le date in programma
Di seguito il calendario degli appuntamenti, che avranno la durata di circa 20 minuti e si svolgeranno tra le ore 16 e le 19:
- mercoledì 21 gennaio
- mercoledì 18 febbraio
- mercoledì 18 marzo
- mercoledì 15 aprile
- mercoledì 13 maggio
- mercoledì 23 settembre
- mercoledì 21 ottobre
- mercoledì 18 novembre
- mercoledì 16 dicembre
Per partecipare è necessario prenotare la consulenza telefonica chiamando il numero 011 6819278.
Per ulteriori info contattare l'Ufficio Lavoro alla mail concetta.pellegrino@comune.nichelino.to.it