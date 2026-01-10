 / Cronaca

Cronaca | 10 gennaio 2026, 08:33

Coppia intossicata da fuga di monossido a Meana di Susa: salvati dall'intervento del 118

Trasportati in codice giallo in ospedale. Sul posto anche i vigili del fuoco

Internvento del 118 ieri, poco prima di mezzanotte, a Meana di Susa in via Gran Borgata 16, per soccorrere due persone, un uomo di 57 e una donna di 56 anni, intossicati in seguito a una probabile fuga di monossido. 

L'equipe sanitaria dell'ambulanza ha iniziato subito l'ossigenoterapia sui pazienti, in particolare sull'uomo. Questo intervento ha permesso di migliorarne le condizioni già al suo arrivo in ospedale. Entrambi in codice giallo, sono stati trasportati all'ospedale di Susa. 

Sul posto anche i vigili del fuoco.
 

