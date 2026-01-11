Bottega apre Residenze di lusso in India

Sandro Bottega a capo dell’omonima azienda vitivinicola di Bibano di Godega, apre in India, le prime 30 Residenze Prosecco Gold, suites di lusso, in un grande albergo di 250 camere, il cui applicherà il concetto Bottega di ospitalità, con servizi enogastronomici ispirati ai piatti e ai vini italiani, in particolare i suoi vini.
Un rapporto di collaborazione con Atmosphere Living, un gruppo partecipato da una società delle Maldive e da un investiore indiano che possie una dozzina di resort nel paradiso maldiviano e tanti alberghi di lusso in India.
Delle suites di lusso brandizzate che possono coniugare tradizione, artigianalità e raffinatezza italiana con l'eccellenza dell'ospitalità indiana.
Gurgaon è una città satellite di Dheli, sede di numerose multinazionali e aziende importanti molto frequentata da facoltosi ospiti stranieri.