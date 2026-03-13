Progetti di pubblica utilità: a Collegno avviati i nuovi inserimenti lavorativi

Nella sala giunta del Comune di Collegno, il Sindaco Matteo Cavallone e il Vicesindaco Antonio Garruto con delega alle politiche del lavoro hanno incontrato i beneficiari dei nuovi progetti di pubblica utilità attivati grazie al finanziamento ottenuto dalla Regione Piemonte. Anzi: beneficiarie, dal momento che per il nuovo avvio sono state selezionate 5 donne.

L’incontro ha rappresentato un momento di accoglienza e dialogo, confermando l’impegno dell’Amministrazione nel sostenere percorsi di reinserimento lavorativo e di crescita professionale rivolti a cittadine in cerca di nuove opportunità.

“Questi percorsi rappresentano un investimento sulle persone e sulle loro capacità - sottolinea il Sindaco della Città di Collegno Matteo Cavallone -. Offrire un’opportunità lavorativa significa creare le condizioni perché ciascuna possa costruire il proprio futuro con maggiore sicurezza e autonomia. Collegno continua a credere in politiche che uniscono inclusione, formazione e qualità dei servizi, perché una comunità forte nasce dalla possibilità di crescere insieme”.

Continua il Vicesindaco Antonio Garruto: “Le politiche attive del lavoro sono uno strumento essenziale per accompagnare chi cerca un nuovo inizio. Con questi progetti sosteniamo coloro che desiderano rimettersi in movimento, valorizzando competenze e potenzialità spesso inespresse. È un impegno che portiamo avanti con determinazione, costruendo opportunità reali e percorsi che mettono al centro le persone e il loro diritto a costruire il proprio futuro professionale ”.

I progetti di pubblica utilità sono interventi straordinari che prevedono l’inserimento di persone disoccupate presso imprese private — imprese, cooperative, associazioni, fondazioni e consorzi — con contratti a tempo determinato fino a un massimo di cinque mesi. Le attività svolte sono finalizzate a lavori di pubblico interesse per conto del Comune, contribuendo al miglioramento dei servizi e al rafforzamento della rete territoriale.

Per questo anno la Città di Collegno ha attivato due progetti in partenariato con la Cooperativa Insaid: “Digit Collegno”, che prevede l’inserimento lavorativo di quattro donne a supporto dei settori Bilancio, Tributi e Politiche sociali, e “Biblio Smart”, che coinvolge una donna presso la Biblioteca Civica. Queste iniziative offrono un’occasione concreta per acquisire nuove competenze, rimettersi in gioco e avvicinarsi nuovamente al mondo del lavoro attraverso esperienze qualificate e accompagnate.

L’Amministrazione comunale rinnova il proprio ringraziamento all’Ufficio Politiche per il Lavoro della Città di Collegno per il costante impegno nella promozione di progetti e opportunità rivolti alla cittadinanza, con particolare attenzione a chi sta attraversando un momento di fragilità occupazionale.