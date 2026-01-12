Anziana investita a Vinovo: trasportata d'urgenza all'ospedale di Moncalieri, poi il decesso

Intervento del 118 nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 12 gennaio 2026, a Vinovo, in via Stupinigi 44, dove una donna è stata investita da un furgone.
La corsa al Santa Croce
Una pensionata di 92 anni è stata soccorsa dall’équipe sanitaria intorno alle 14.30: dopo le prime manovre sul posto, è stata trasportata al Santa Croce di Moncalieri.
Purtroppo le sue condizioni, gravissime fin dall'inizio, non hanno consentito ai medici di salvarla: l'anziana è spirata poco dopo il suo arrivo in ospedale.
Indagano le forze dell'ordine
La Polizia locale (intervenuta per limitare gli inevitabili disagi alla circolazione) sta indagando insieme alle altre forze dell'ordine per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, ma intanto c'è una famiglia che piange una persona cara che non c'è più.