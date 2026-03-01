 / Cronaca

Cronaca | 01 marzo 2026, 18:50

Minaccia di buttarsi dal ponte Isabella: giovane salvato dai poliziotti

Gli agenti lo hanno convinto a tornare indietro e mettersi sul marciapiede

Gli agenti lo hanno convinto a tornare indietro e mettersi sul marciapiede

Gli agenti lo hanno convinto a tornare indietro e mettersi sul marciapiede

Giovane salvato dai poliziotti poco prima di buttarsi dal ponte Isabella a Torino. Gli agenti dell'Ufficio Prevenzione Generale sono intervenuti nel primo pomeriggio sull'infrastruttura sopra il Po, dove era stata segnalata la presenza di un ragazzo oltre il parapetto.

Dialogo coi poliziotti

Le forze dell'ordine, dopo averlo raggiunto, hanno scavalcato la balaustra e hanno iniziato a parlargli. Dopo averlo tranquillizzato, lo hanno convinto a tornare indietro e mettersi sul marciapiede.

Il giovane ha poi accettato di essere trasportato con l'ambulanza in ospedale per un controllo.

 

Cinzia Gatti

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MARZO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium