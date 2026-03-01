Scontro tra un bus ed una macchina in via Accademia, travolti due bambini

Scontro tra un autobus ed una Yaris bianca in via Accademia Albertina a Torino, all'altezza dell'aiuola Balbo. Poco prima delle 17 i sanitari del 118 di Azienda Zero sono intervenuti all'angolo con via dei Mille per un incidente stradale, che ha coinvolto anche due bimbi a passeggio sul marciapiede.

Bimbi feriti

Tra questi ultimi c'era una bimba di 7 anni, che è stata investita. La piccola è stata stabilizzata dai sanitari per una frattura e trasportata in codice giallo all'ospedale Regina Margherita. Un altro bambino di 9 anni è stato portato al Maria Vittoria per accertamenti.

La dinamica

Secondo le prime ricostruzioni la Yaris si stava immettendo su via Accademia Albertina da via dei Mille, impattando con il pullman della linea 68. L'autobus avrebbe trascinato la vettura per una decina di metri, invadendo anche la corsia opposta ed il marciapiede, dove si trovava la coppia di bambini.

L'autista del mezzo Gtt è stato trasportato in ambulanza al Maria Vittoria, mentre il conducente dell'auto e un passante sono stati soccorsi e portati al CTO: sono tutti codici verdi.

Bus deviati

Le linee bus 6,18, 61 e 68 sono state deviate su percorsi alternativi. Sul posto è intervenuta la Polizia Locale per ricostruire la dinamica dell'incidente.