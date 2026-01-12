Quattro mila materassi "Made in Leinì" saranno destinati all'Esercito Italiano

Il "Made in Torino" torna protagonista nelle forniture di Stato. L’azienda MTA Group di Leinì si è aggiudicata la gara nazionale per la fornitura di 4.082 materassi ignifughi destinati ai centri logistici dell’Esercito Italiano.

Un appalto dal valore di circa 400.000 euro (con opzione di raddoppio). Per lo stabilimento di Leinì la commessa ha significato un’accelerazione produttiva importante, con l’attivazione di turni straordinari per completare la fornitura in tempi record, in vista anche dei nuovi arruolamenti 2026.

DAL MARE ALLA TERRAFERMA

Non è la prima volta che l'azienda lavora per la Difesa. In passato, MTA Group aveva già firmato una fornitura "sartoriale" per la nave scuola Amerigo Vespucci, contribuendo al comfort dell'equipaggio durante il giro del mondo completato a giugno 2025.

"È un percorso di crescita che ci rende orgogliosi", commentano i vertici aziendali. "Siamo passati dalla nicchia navale di prestigio ai grandi numeri della logistica di terra, mantenendo sempre la produzione qui a Leini".

COLLAUDI MILITARI IN SEDE

La particolarità della commessa sta nei controlli. Trattandosi di materiale destinato alla sicurezza (Classe 1IM antincendio), l'Esercito ha applicato protocolli severissimi: ufficiali e tecnici militari si sono recati due volte nello stabilimento di Leinì durante la produzione. Hanno ispezionato le linee, verificato le lavorazioni e prelevato campioni per i test di laboratorio, validando di persona la qualità del prodotto torinese prima della consegna. La merce è ora pronta per essere smistata nelle caserme di tutto il territorio nazionale.

L'AZIENDA

Nata nel 2018 a Leini dall’intuizione dei fratelli Adriano e Michele Calabrese, MTA Group ha trasformato la tradizione manifatturiera locale in un modello industriale capace di competere ad alti livelli. Una crescita esponenziale certificata anche dall’Istituto Tedesco di Qualità e Finanza (ITQF), che ha premiato l’azienda con il sigillo di "Campione della Crescita". Con questa nuova commessa per la Difesa, MTA Group conferma la propria vocazione: unire l'eccellenza produttiva piemontese alla solidità necessaria per servire le istituzioni dello Stato.