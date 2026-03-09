Voci dal mercato di Pinerolo: “Servono interventi su parcheggi e costo rifiuti”

La settima puntata di ‘Voci dal mercato’ , l’inchiesta dedicata al mercato di Pinerolo

Il mercato ha bisogno di diverse modifiche e migliorie, soprattutto per quanto riguarda la carenza di spazi dove venditori e clienti possono parcheggiare e i costi per i rifiuti da sostenere. Sono i due aspetti che Gaetano Ascione, 37 anni, di Piossasco, menziona come più problematici per il mercato di Pinerolo.

Lavora qui, vendendo frutta secca, da 7 anni e a dicembre 2025 è stato eletto come rappresentante dei mercatali, incarico nuovo per lui. “Penso che modificare un po’ questo mercato sarebbe l’ideale. Ci sono tanti ‘buchi’, perché tante attività, soprattutto extralimentari, dopo il Covid non ce l’hanno fatta. Con i banchi dovremmo stringerci e cercare di lasciare il parcheggio per i clienti, magari metà piazza – propone riferendosi a piazza Vittorio Veneto, dove si trovano la grande maggioranza delle attività mercatali –. Si potrebbe farlo almeno il mercoledì, per il sabato invece andrebbe trovata un’altra soluzione, perché occupiamo tutta la piazza”.

Il parcheggio è un problema importante e, se si lascia la macchina dove è vietato, anche solo per poco tempo, arrivano le multe. Giusto così, d’altronde: “I vigili fanno solo il loro lavoro, però dobbiamo venirci incontro, tra ambulanti, cittadini e Comune, e cercare un’alternativa.”

Dal punto di vista della gestione dei rifiuti, Ascione si dichiara soddisfatto del servizio. L’unica difficoltà sono i costi: “Si paga troppo. Con la mia famiglia, facciamo mercati in tutta la provincia di Torino, Cuneo e nell’Astigiano. Questo è il mercato dove paghiamo di più”, conclude.