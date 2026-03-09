"Un gesto per le donne": un successo l'evento benefico organizzato a Collegno dai Lions

Sono stati raccolti 426 prodotti per un totale di circa 1065 euro per l’evento benefico “Un gesto per le donne” organizzato dai Lions International - Distretto 108IA1 nella giornata di sabato 7 marzo all’Ipermercato Carrefour “La Certosa” di Collegno (via Spagna, 10/12).

I clienti dell’Ipermercato sono stati invitati a donare prodotti per l’igiene e per la cura della donna e hanno risposto con partecipazione ed entusiasmo.

“Questo è il quinto anno che destiniamo una raccolta ai prodotti per le donne” - piega Fedora Feltrin Bondesan, referente Lions del service, “grazie alla disponibilità del Direttore del Carrefour che come sempre ci sostiene per le nostre iniziative. I prodotti quest’anno andranno a realtà benefiche torinesi che sostengono un grande numero di donne, come le carceri femminili di Torino, l’Associazione San Vincenzo e il Centro d’Ascolto P.G.Frassati di Collegno, le Colazioni Solidali organizzate dal Distretto Lions 108 Ia1 della casa di accoglienza di via Ghedini e “Il Pane sul Muricciolo”, bottega solidale di Rivoli che sta al fianco delle persone più bisognose. A questa raccolta hanno partecipato i Lions Club Torino Due, Torino Rinascimento, Torino Risorgimento, Torino Gran Madre, Principe Eugenio e Rivoli Castello”.

Nel giorno che ha preceduto l’8 marzo, in cui si celebra la Festa della Donna, l’attenzione dei Lions International, sempre molto attivi nell’ambito del volontariato, è stata rivolta alle donne meno fortunate, che non dispongono delle risorse economiche per garantirsi tutte le cure necessarie al proprio benessere.