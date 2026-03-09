Mercato corso Taranto, il Comune ribadisce: "Apertura fino alle 18 due giorni a settimana"

Il Comune di Torino è pronto ad avviare una sperimentazione che potrebbe significare un punto di svolta per il mercato (da tempo in crisi) di corso Taranto. L'apertura al pomeriggio, nelle intenzioni della Città, ha l'obiettivo di migliorare le cose e far uscire i mercati da una lunga fase di stallo nel giro di tre anni.

Due aperture pomeridiane

L'idea è quella di mantenere i banchi fino alla 18 per due giorni a settimana nell'area di vendita di Regio Parco, oltre al sabato quando il mercato si prolunga già fino a tale ora. A ribadire la disponibilità sulla proposta l'assessore al Commercio Paolo Chiavarino, rispondendo ad un'interpellanza del capogruppo di Torino Libero Pensiero Pino Iannò.

L'esponente della minoranza ha sollecitato Palazzo Civico per interventi di rilancio del mercato di corso Taranto, come ad esempio la "riorganizzazione degli spazi, la promozione di nuove attività, l'integrazione di servizi, i fondi dedicati, il coinvolgimento di associazioni di categoria e operatori".

Accorpamento del mercato

L'area di vendita è in difficoltà da anni: nel 2007 è stata realizzata la tettoia di copertura, che non ha valorizzato lo spazio. "I posteggi disponibili inizialmente - ha aggiunto Chiavarino - erano 84, ma ad oggi i giorni più affollati sono il giovedì ed il sabato con dieci presenze". La prima domenica del mese si svolge anche un mercato del Brocante.

Tra le proposte sul tavolo per il rilancio del mercato, oltre alle due pomeridiane aggiuntive, anche il compattamento dei banchi nel tratto più vicino a piazza Sofia, dove è presente anche un stallo del pesce.