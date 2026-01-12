Stangata da 14 mila euro per un piccolo bar di Barriera: "Rischia di chiudere subito"

In Barriera di Milano l’apertura di una nuova attività commerciale dovrebbe rappresentare un segnale di speranza e rinascita per un quartiere da anni alle prese con degrado, insicurezza e abbandono. E invece, ancora una volta, la realtà racconta tutt’altro. E' la denuncia che arriva da Giancarlo Nardozzi, Presidente del Goia Fenapi, che parla di una situazione inaccettabile e profondamente ingiusta nei confronti dei piccoli imprenditori.

"Negoziante disperato"

All’inaugurazione di un nuovo bar non sono mancate le presenze politiche, le fotografie di rito e i proclami sulla rigenerazione urbana. Ma a distanza di pochi giorni, al titolare dell’attività è arrivata una richiesta di pagamento di circa 14.000 euro da parte del Comune, relativa ai costi "per parcheggi che di fatto non esistono", sottolinea Nardozzi. "Qui si rischia di farlo chiudere subito... Questo signore oggi è disperato, con i bollettini in mano è venuto a trovarci, non sapendo cosa fare. Non avrebbe nemmeno aperto, se avesse saputo tutto questo".

Il presidente del Goia fa notare come, trattandosi di Barriera, "una zona già difficile di suo, con questa cosa invece di dargli una medaglia gli rifilano una mazzata". Di qui la richiesta: "Ci aspettiamo, non solo per il bar ma per l'intera zona di Barriera di Milano, che il Comune dimostri concretezza: servono sgravi, non obblighi e gabelle. Bisogna ridurre i tributi da pagare, come succede in altre realtà della provincia, altrimenti si lasciano le piazze in mano a spacciatori e disperati. Negozi come questo sono presidi di legalità per tutta la zona".

La richiesta al Comune

“Barriera di Milano non ha bisogno di passerelle politiche, ma di interventi reali. Chi decide di investire e aprire un’attività in una zona ormai al limite dell’invivibilità dovrebbe essere sostenuto, non colpito da richieste economiche che rischiano di far chiudere tutto nel giro di pochi mesi", ha detto ancora Nardozzi. "Aprire oggi un’attività in Barriera di Milano è un atto di coraggio civile. Senza agevolazioni, ascolto, sostegno reale ai piccoli imprenditori. Barriera resterà un quartiere dimenticato, buono solo per le foto durante le inaugurazioni, ma abbandonato nella realtà della vita quotidiana".

Questa la replica arrivata dalla Città di Torino: "La monetizzazione per i nuovi esercizi commerciali di somministrazione si riferisce al contributo economico che si versa al Comune alla presentazione della scia per inizio attività per la mancata realizzazione dei parcheggi richiesti, calcolato in base a specifiche tariffe. Dipende dalla normativa regionale sul commercio. Quindi è una somma una tantum che si paga, anche a rate, al momento dell'avvio di una nuova attività di somministrazione".