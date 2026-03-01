Voci dal mercato di Pinerolo: “Serve un riassetto degli spazi”

La terza puntata di ‘Voci dal mercato’, l’inchiesta dedicata al mercato di Pinerolo.

“Nella piazza i posti vacanti sono troppi: lo spazio va ripensato”, così Luciano Poppa, pinerolese di 59 anni, commenta la situazione attuale del mercato di Pinerolo, dove lavora e vende abbigliamento giovanile da più di 40 anni, sin dall’avvio della sua vita lavorativa.

“All’inizio ‘facevo la spunta’ sempre, ora solamente al sabato – racconta riferendosi all’assegnazione temporanea giornaliera, di posti liberi, occupando quelli non utilizzati dai titolari –. Al mercoledì, invece, ho una postazione fissa”.

A dicembre 2025 è stato eletto tra i rappresentanti mercatali di Pinerolo. Per lui un incarico completamente nuovo. “È la prima volta per me. Penso che di questioni su cui confrontarsi e da migliorare ce ne siano diverse. Tra queste, la gestione del mercato, ad esempio la spunta che arriva troppo tardi. E poi la questione degli spazi: è necessario risistemare la piazza del mercato da capo, riempendo i ‘buchi vuoti’, in modo che ci sia una disposizione più funzionale.”

Poppa negli anni si è mosso tra i mercati della zona: Bibiana, Cavour, Piossasco, Torre Pellice e Perosa Argentina. La sua esperienza lo porta a sottolineare anche l’importanza di saper andare incontro alla clientela, che può cambiare nel tempo: “Ho dovuto adattarmi molto, ci sono delle varianti da considerare. Io vendo principalmente capi di abbigliamento giovanile, ma nel tempo ho dovuto inserire articoli anche per una fascia d’età più adulta. Questo perché i giovani, se non a volte d’estate, non vengono più al mercato. Un aspetto da non sottovalutare”.