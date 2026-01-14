Kyrgios, show al 'Million Dollar 1 Point Slam': viene eliminato e spacca racchetta

(Adnkronos) -

Nick Kyrgios show al 'Million Dollar 1 Point Slam'. A Melbourne, nel corso del torneo esibizione di scena oggi, mercoledì 14 gennaio, nella settimana che precede gli Australian Open e che mette in palio un premio da un milione di dollari australiani permettendo a dilettanti e professionisti di giocare match da un solo punto, l'australiano ha superato il primo turno battendo il tennista amatoriale Yarwood con un gran passante di rovescio, salvo poi essere eliminato da Joanna Garland.

La giocatrice taiwanese, numero 117 del mondo e che aveva già eliminato Alexander Zverev nello speciale torneo, ha servito sul rovescio di Kyrgios, che ha provato la risposta profonda ma senza trovare la riga di fondo campo.

La reazione dell'australiano, eliminato quindi dal torneo, è stata eloquente: prima si è accovacciato sulle ginocchia e poi ha sbattuto la racchetta con violenza sul cemento di Melbourne, spaccandola, prima di andare a rete per complimentarsi con l'avversaria di giornata e chiudere con un sorriso la sua esibizione.