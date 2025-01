A Nichelino arriva l'ispettore ambientale volontario per combattere i 'furbetti dei rifiuti'

Mentre si avvicina la data della rivoluzione della raccolta differenziata, con l'avvio del porta a porta per plastica, acciaio e alluminio, il Comune di Nichelino intende implementare l'attività mirata a dare adeguate informazioni per una corretta gestione dell'ambiente e delle procedure di smaltimento.

L'ispettore ambientale volontario

In città si segnalano ancora tanti, troppi episodi di abbandoni illeciti di rifiuti, anche e soprattutto di quelli ingombranti, per questo l'Amministrazione ha deciso di mettere in atto nuove strategie atte al miglioramento dei servizi, ma soprattutto per l'incremento del controllo e della vigilanza.

Ed allora ecco nascere la figura dell'ispettore ambientale volontario: si tratta di un incaricato di pubblico servizio, con funzioni di polizia amministrativa e poteri di accertamento per la fruizione sicura delle aree verdi di Nichelino. Ma vigilerà anche sulla pulizia dei luoghi, controllando che non si verifichino episodi di abbandono illecito.

La battaglia ai 'furbetti dei rifiuti'

Sarà, insomma, una sorta di 'cane da guardia' contro i cosiddetti furbetti dei rifiuti che tante, troppe volte si sono segnalati in negativo a Nichelino come in altre aree della cintura sud di Torino. Una sorta di 'agente' impegnato a garantire, secondo quanto previsto dai regolamenti comunali e delle vigenti ordinanze in materia, l'igiene e il decoro urbano.