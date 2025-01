Lui carattere forte, lei riservata: così il macellaio di Rivoli ha ucciso Maria, per poi togliersi la vita [VIDEO]

Una persona a cui piaceva chiacchierare, si ricordava tutto e gli piaceva raccontarlo a chi incontrava sulla sua strada. Energica, con il suo carattere forte, che in questa zona alla periferia di Rivoli conoscevano in tanti. Soprattutto per l’attività da macellaio in via Sestriere, chiusa dal 2009. Stessa via in cui per anni ha gestito anche un bar tabacchi. Dall’altra lei, persona riservata, in pochi la conoscevano qui in via Po, teatro dell’ennesimo femminicidio, consumatosi al quinto piano del civico 8, in un normale pomeriggio di metà gennaio.