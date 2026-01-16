Reale Mutua Basket, in arrivo l’importante test casalingo contro Avellino

La Reale Mutua Basket Torino torna davanti al proprio pubblico domenica 18 gennaio alle ore 18.00 al Pala Gianni Asti (Parco Ruffini, Torino), per la sfida interna contro l’Unicusano Avellino Basket, valida per una 22esima giornata che si preannuncia particolarmente importante nella corsa al miglior piazzamento possibile in vista della postseason.

La squadra di coach Paolo Moretti arriva all’appuntamento dopo la vittoria esterna conquistata sul campo della Liofilchem Roseto, un successo sofferto e voluto che ha permesso ai gialloblù di rialzarsi immediatamente dopo i due stop consecutivi contro Mestre e Rimini. Una partita dura e spigolosa contro una squadra affamata di punti e capace di mettere in difficoltà avversarie di alta classifica. Torino ha dovuto inseguire per larghi tratti, faticando al tiro e senza poter contare sulla consueta produzione offensiva di Robert Allen, ma ha saputo restare in partita con carattere e compattezza, trovando nel quarto periodo l’accelerata decisiva. Il volto della vittoria è stato quello di Davide Bruttini, protagonista della sua miglior prestazione stagionale con 14 punti.

Proprio il lungo veterano ha presentato la partita di domenica contro Avellino: “Ci aspetta sicuramente una partita complicata contro una squadra di grande talento. La chiave sarà la nostra difesa, Avellino ha tanti punti nelle mani soprattutto con i suoi esterni che possono creare occasioni per sé stessi e per i compagni. Arriviamo in fiducia dopo la vittoria di Roseto, ma dobbiamo azzerare tutto e concentrarci su domenica. Ogni partita conta tantissimo e vogliamo dare continuità”.

Sulla stessa linea il capo allenatore Paolo Moretti sulla sfida contro la formazione irpina: “Ospitiamo Avellino in una partita che ci vede affrontare una squadra talentuosa e profonda. Dovremo scendere in campo mostrando grande attenzione ai dettagli, cercando di non subire il loro ritmo e la loro pallacanestro di altissima qualità. Noi vogliamo essere competitivi davanti al nostro pubblico, cercando di dare ulteriore slancio al nostro momento positivo.”

Quella contro Avellino rappresenta un banco di prova importante in chiave classifica. I campani precedono Torino di soli due punti (12-9 contro l’11-10 gialloblù) e una vittoria permetterebbe alla Reale Mutua di agganciare il gruppo di squadre in piena lotta per le posizioni che garantiscono il fattore campo nei play-in. A rendere la sfida di domenica interessante è anche il confronto tra il quarto miglior attacco della Serie A2, quello di Avellino, e la terza miglior difesa del campionato, quella della Reale Mutua Basket Torino. Un duello di stili e numeri che mette di fronte la qualità offensiva e il talento perimetrale degli irpini contro la solidità, l’organizzazione e la continuità difensiva dei gialloblù.

GLI AVVERSARI

Avellino è una delle squadre costruite con ambizioni di postseason in questa stagione, dopo un primo anno di consolidamento da neopromossa in Serie A2. Per cercare continuità dopo un avvio altalenante, la società ha operato un cambio in panchina affidandosi all’esperienza di coach Di Carlo, alla guida di un roster profondo e versatile. Il talento sugli esterni è uno dei principali punti di forza: Federico Mussini porta esperienza e pericolosità dall’arco, l’americano Jaren Lewis è un vero tuttofare capace di incidere in più aspetti del gioco, mentre Mikk Jurkatamm aggiunge tiro e fisicità. Il reparto guardie è completato dall’esplosività di Jay Jay Chandler, dall’esperienza di Alessandro Grande e dal nuovo innesto Lucas Fresno. Sotto canestro, Avellino può contare su solidità ed esperienza con Andrea Zerini e su lunghi affidabili come Giovanni Pini, Giacomo Dell’Agnello e Alexander Cicchetti. Un gruppo profondo, ricco di soluzioni e qualità, che rappresenterà un ostacolo di alto livello per Torino.

INJURY REPORT

Ancora indisponibile Matteo Ghirlanda, che prosegue il proprio percorso riabilitativo al ginocchio destro.

INIZIATIVE CORRELATE

Reale Mutua Basket Torino partecipa alle iniziative promozionali legate alla Frecciarossa Final Eight 2026, uno degli appuntamenti più importanti della stagione del basket italiano, in programma a Torino dal 18 al 22 febbraio 2026.

In occasione della gara contro Avellino, il club gialloblù ospiterà inoltre una tappa del “Roadshow Trophy” della Coppa Italia di Lega Basket Serie A. L’iniziativa sarà preceduta da un evento di Minibasket (categoria Scoiattoli), che si svolgerà sul parquet del Pala Gianni Asti dalle ore 14.00 alle ore 16.00, con la partecipazione dei piccoli atleti delle società Club Partner. Durante il torneo la Coppa Italia sarà esposta a bordo campo per le foto di rito.

All’ingresso del palazzetto sarà attivo un punto ticketing dedicato, dove gli spettatori della partita potranno acquistare i biglietti per la Frecciarossa Final Eight 2026 usufruendo della “promozione FIP”. Sarà inoltre possibile scattare foto ricordo con il trofeo.

MEDIA

La partita sarà trasmessa in diretta streaming su LNP Pass, piattaforma ufficiale della Lega Nazionale Pallacanestro.