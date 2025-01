"Con mollica o senza?" arriva a Torino. E i follower si mettono in coda in via Rattazzi

"Ho avuto un sogno premonitore: dobbiamo andare a Torino". Comincia così il video che sta facendo il giro dei social (Tik Tok, Instagram, Youtube) e che annuncia l'arrivo anche all'ombra della Mole di "Con Mollica o Senza?", il negozio napoletano reso celebre e virale grazie proprio alla sua presenza online.

L'annuncio sui social

Il filmato mostra uno spazio attualmente vuoto (con ogni probabilità in via Rattazzi, alle spalle di via Lagrange) in cui i due soci, Steven Basalari e Donato Di Caprio, visitano il luogo in cui potrebbe aprire la catena che sta letteralmente spopolando, con i suoi panini e prodotti di salumeria, non solo ai piedi del Vesuvio, ma anche a Milano e a Roma.



La prossima tappa, insomma, potrebbe davvero essere il capoluogo piemontese. Una scelta che risponde anche a una richiesta che si è fatta sempre più pressante da parte dei clienti-follower sabaudi.

Torino si prepara a mettersi in coda

Torino si prepara ad accogliere una nuova stella della gastronomia italiana, Donato De Caprio, il salumiere napoletano che ha conquistato il cuore e il palato di migliaia di italiani. Dopo aver inaugurato con successo tre locali a Napoli, Milano e Roma, De Caprio arriva a grande richiesta nel capoluogo piemontese, portando con sé il suo celebre motto “Con mollica o senza?”.