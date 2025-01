Violenta aggressione in Regio Parco: ragazza malmenata nei pressi di via Bologna. Caccia al colpevole

Attimi di paura nel quartiere Regio Parco , dove una giovane è stata vittima di un'aggressione brutale da parte di uno uomo nei pressi dell’area dell’ Urmet, in via Bologna .

Secondo le prime ricostruzioni, l’episodio sembrerebbe essere legato al mondo della droga. La ragazza, tossicodipendente, stava consumando una dose di sostanza stupefacente insieme a un conoscente. Improvvisamente, l'uomo avrebbe dato in escandescenze e, in stato di alterazione, ha aggredito la donna, per poi darsi alla fuga.



Sul posto sono state chiamate la Polizia e un'ambulanza, che hanno prestato soccorso alla ragazza. Al momento, l’aggressore risulta essere ancora a piede libero, ma gli agenti hanno già raccolto i primi racconti da parte della vittima. Si tratterebbe di un uomo circa quarantenne, di origine straniera.