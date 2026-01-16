Verso le Olimpiadi di Milano-Cortina il nome di Romei scompare dalla nazionale di curling

Fino alla convocazione per la competizione di dicembre in Canada, il suo nome era nella rosa della nazionale di curling femminile. Nella recente convocazione per il ‘Mercure Perth Masters’ in Scozia, invece, per Angela Romei, a sorpresa, non c’è stato posto. E ora il Pinerolese si interroga se avrà o meno un rappresentante alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, dopo la partecipazione di Simone Gonin, a Pechino 2022.

Oltre a Romei, in Scozia manca anche Stefania Constantini che, però, si sta preparando alla competizione mista con Amos Mosaner. Al loro posto Marta Lo Deserto (Fiamme Gialle) e Rebecca Mariani (Mj Academy), figlia del direttore tecnico della Nazionale Marco Mariani. Sarà proprio lui a diramare le convocazioni ufficiali nei prossimi giorni, su indicazione del commissario tecnico Sören Gran.

Dopo l’estromissione di Gonin dal giro della nazionale, coincisa con l’addio del gruppo Retornaz a Pinerolo, le speranze locali e del Piemonte erano investite su Angela Romei, che ai Mondiali 2024 aveva ottenuto il titolo di regina della competizione: il Frances Brodie Sportsmanship Award, che premia l’atleta che unisce meglio qualità tecniche e valori morali, legati alla sportività. A giorni si sa se quelle speranze erano ben riposte o a 20 anni da Torino 2026, il curling pinerolese e piemontese subirà un’altra ferita.