Il parco della Tesoriera si fa bello, al via gli attesi lavori di riqualificazione

Al parco della Tesoriera di corso Francia sono iniziati i lavori di riqualificazione targati Pnrr. Come dimostrano i cartelli affissi sui cancelli d’ingresso.

Il polmone verde, su cui insiste la biblioteca musicale “Andrea Della Corte”, sarà oggetto di un intervento generale di manutenzione delle aree verdi. L’obiettivo è potenziare la biblioteca di quartiere e il giardino storico. Il termine dei cantieri è previsto per il mese di settembre del 2025.



[I lavori riguarderanno l'intero parco]

Gli interventi

Nel dettaglio, i lavori previsti riguardano la riorganizzazione degli ingressi e della pavimentazione, la rigenerazione di tutte le aree verdi, la sostituzione dei giochi non più utilizzabili perché rotti o pericolosi, il ripristino delle panchine accidentate, la ristrutturazione dei servizi igienici, l’omogeneizzazione e l’integrazione dei cestini portarifiuti. In più, alla Tesoriera è previsto l’ampliamento dell’area cani, la riattivazione della fontana ornamentale, la sostituzione dei vecchi gazebo, la rifunzionalizzazione dell’emiciclo centrale grazie all’installazione di un muretto e di alcuni elementi d’arredo per destinare l’area alla lettura e alla socializzazione I fondi stanziati sono 945.410 euro.



[I cartelli che mostrano l'avvio dei lavori]

Accessibilità e qualità

L’intervento, integrato con il recupero e tutela dell’edificio storico, Villa Sartirana, si inserisce nel Piano Integrato Urbano della Città di Torino che prevede interventi di rigenerazione urbana sulle sedi delle biblioteche di quartiere e sul tessuto urbano che le ospita, per contrastare le vulnerabilità materiali e sociali, eliminare le barriere fisiche e socio-culturali, migliorare l’accessibilità e la qualità dello spazio pubblico e dei luoghi della socialità e dell’inclusione.

“Attendevamo da tempo l’inizio dei lavori di riqualificazione alla Tesoriera - spiega il coordinatore al Verde della Circoscrizione 4, Lorenzo Ciravegna -. L’intervento, previsto dal Pnrr, prevede una rigenerazione totale del parco, auspichiamo venga rispettato il cronoprogramma”.