Skatepark di piazza Zara, pubblicato l’avviso per la riqualificazione

È stato pubblicato l’avviso pubblico per la ricerca di una sponsorizzazione tecnica finalizzata alla riqualificazione dello skatepark di piazza Zara, quartiere Pilonetto. Notizia che avevamo pubblicato in anteprima lo scorso 29 dicembre. L’atto, approvato con determinazione dirigenziale della Circoscrizione 8, segna un passaggio formale e concreto nel tentativo di restituire alla città uno spazio sportivo oggi chiuso e interdetto per motivi di sicurezza.

La procedura, avviata in collaborazione con le Divisioni Verde e Parchi e Infrastrutture per il Commercio e lo Sport, è rivolta a soggetti pubblici o privati, comprese associazioni, interessati a intervenire come sponsor per riqualificare, ripristinare e valorizzare l’area che ospita lo skatepark.

Un’area sportiva gratuita oggi inutilizzabile

Lo skatepark di piazza Zara, unico nel territorio della 8, si estende su un’area di circa mille metri quadrati, tra corso Sicilia e corso Monterotondo. Oltre alla piastra per skate e pattinaggio, l’area comprende anche un campetto da basket e un’area giochi per bambini. In passato era un luogo di aggregazione molto frequentato, teatro di contest e attività sportive spontanee, oggi però inutilizzabile a causa del degrado delle strutture lignee, ritenute obsolete e non più sicure.

La manutenzione ordinaria dell’area è in capo alla Circoscrizione, mentre quella straordinaria spetterebbe al Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport, che al momento non dispone delle risorse economiche necessarie. Da qui la scelta di ricorrere allo strumento della sponsorizzazione tecnica, previsto dalla normativa nazionale e dalle Linee di indirizzo comunali 2025-2027.

Rifacimento completo e manutenzione garantita

L’avviso prevede che la proposta di sponsorizzazione includa il totale rifacimento dell’impianto, comprese pavimentazioni e strutture sportive, oltre alla manutenzione delle recinzioni e alla manutenzione ordinaria dell’intera area per almeno due anni.

Pur partendo dalla necessità di una riqualificazione completa, la Città e la Circoscrizione si riservano di valutare anche proposte di riconversione parziale o totale, che possano includere altri sport, purché venga mantenuta la destinazione sociale dell’impianto, vincolato a un uso pubblico, gratuito e di libero accesso.

Un tassello dopo mesi di chiusura e incertezza

La pubblicazione dell’avviso arriva dopo mesi di chiusura e timori concreti per il futuro della struttura. In precedenza, durante le commissioni circoscrizionali, era stato evidenziato anche il rischio di smantellamento, vista l’assenza di fondi nel bilancio triennale per una riqualificazione completa. Secondo le stime emerse, nemmeno 400mila euro sarebbero sufficienti per un intervento risolutivo.

Negli ultimi mesi, tuttavia, non sono mancati segnali di interesse da parte di soggetti esterni, compreso - come trapelato in Commissione - anche un ex calciatore della Juventus, elemento che aveva contribuito ad accelerare il percorso verso l’avviso pubblico ora ufficialmente online.

Come partecipare

I soggetti interessati possono presentare la proposta di sponsorizzazione secondo le modalità e i termini indicati nella documentazione pubblicata sul sito istituzionale della Città di Torino. È inoltre possibile richiedere chiarimenti o programmare un sopralluogo contattando la Segreteria della Dirigente della Circoscrizione 8.

L’obiettivo dichiarato resta uno: evitare l’abbattimento dello skatepark e restituire al quartiere uno spazio di sport e aggregazione, in una zona residenziale strategica, ben servita e a forte vocazione giovanile.