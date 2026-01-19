 / Attualità

La settimana inizia con l'ultima pioggia. Poi torna il sereno, ma rimarranno le temperature più fredde a Torino e provincia

Possibile che qualche precipitazione torni in corrispondenza del prossimo fine settimana

La pioggia sta per dare tregua alla provincia di Torino

Il maltempo di questi giorni è destinato ad esaurirsi oggi, lasciando spazio a giornate più serene ma con temperature più rigide di notte. Possibile nuova fase piovosa nel fine settimana.

A Torino quindi avremo questa situazione: oggi cielo prevalentemente molto nuvoloso o coperto, nevicate sulle Alpi occidentali che scenderanno fino ai fondovalle nel corso della giornata, ma nello stesso tempo tenderanno ad esaurirsi. Ancora qualche pioggia su pianura al mattino. Temperature stazionarie o in calo per l'ingresso di aria più fredda da est. Massime tra 5 e 6 °C su pianure. Venti deboli nordorientali in attenuazione sulle pianure.

Da martedì 20 a giovedì 22 gennaio miglioramento generale a partire dalla mattina da est con ampi spazi di sereno, che dureranno almeno fino a giovedì. Temperature sotto la media del periodo, anche se il sole aiuterà a mantenere le massime stazionarie o in lieve aumento fino 7/8 °C, mentre di notte ci saranno temperature a tratti sotto lo 0 con brinate o gelate. Venti assenti o deboli variabili su pianure.

Nel fine settimana nuova fase di peggioramento in vista, con perturbazioni rapide e con possibile neve a bassa quota tra venerdì e sabato, ma ancora da inquadrare correttamente.

Per maggiori approfondimenti sulla zona di Torino è possibile consultare il sito di Datameteo.

