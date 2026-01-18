Il canile di Pinerolo cambia gestore nei prossimi giorni

Da giovedì 22 ‘Diamoci una zampa’, la cooperativa che gestisce il canile di Cavour, non si occuperà più di quello di Pinerolo. La struttura di corso della Costituzione 20 sarà gestita dai volontari della Lega nazionale per la difesa del cane, che si occupano del Canile di Bibiana, assieme all’associazione ‘Una casa per tutti’, per quanto riguarda i gatti.

La struttura pinerolese era passata sotto la guida del Rifugio di Cavour il 1° dicembre 2023, dopo l’addio della Lida e una gara per l’affidamento, che aveva visto impegnato anche il Nose di Prarostino. L’accordo aveva validità 3 anni, con possibilità di rinnovo, ma un cambiamento formale nella gestione del Rifugio ha rimesso in gioco la questione. Davino Fazia ha lasciato il direttivo e per continuare la sua opera è nata la cooperativa sociale ‘Diamoci una zampa’.

Di fatto un soggetto nuovo, rispetto a quello che aveva vinto la gara del Comune di Pinerolo. Perciò “è stata concessa una proroga, in attesa di una nuova procedura di affidamento” riassume l’assessora al Benessere animale Lara Pezzano. Procedura che nelle scorse settimane ha premiato il Canile di Bibiana e ‘Una casa per tutti’, con l’accordo che verrà perfezionato domani, in attesa del passaggio di consegne di giovedì.