Un San Valentino malinconico per chi ama ballare a Torino: ultima serata al Supermarket. Poi si chiude

Una doccia gelata in una domenica fredda di gennaio. Ancora poche settimane, poi Torino perde uno dei luoghi storici del "clubbing", voce del verbo "divertirsi la sera, in compagnia di amici e sconosciuti, cui si è legati dalla passione per un certo tipo di musica e di sonorità".



Sui propri canali social, infatti, si congeda dal suo pubblico il Supermarket, il locale che nei suoi spazi di via Madonna di Campagna ha accolto generazioni diverse e generi diversi, proponendo serate e intrattenimento che ne hanno fatto un unicum a Torino. E non solo a Torino.

Il messaggio affidato a Facebook parla di un ultimo appuntamento, che gioca proprio sul sentimento: il 14 febbraio, una serata gratuita cui sono invitati tutti - pubblco, dj, performer - che hanno animato i lunghi anni del Supermarket. "Dopo anni di notti infinite, di bassi che vibrano nello stomaco, di sudore, sorrisi, abbracci, incontri casuali diventati amicizie, amori nati sotto una strobo e idee cresciute al buio, è venuto il momento di dirci addio".

Una storia iniziata nel 1998 e che si conclude nel 2026. Ma se la reazione degli utenti è di nostalgia e malinconia, il segnale che mandano gli organizzatori è di affetto e riconoscenza. E con una promessa: che gli eventi, se usciranno dalle mura che li hanno ospitati per 28 anni, proseguiranno in giro per la città - in altre mura - sotto la sigla di "creative agency hub".