Collegno si aggiudica 370mila euro dal bando regionale Duc per sostenere il commercio locale

La Città di Collegno si è aggiudicata la candidatura al bando DUC – Distretto Unico del Commercio della Regione Piemonte, ottenendo un finanziamento di 370mila euro destinato al sostegno delle imprese e al rafforzamento del tessuto commerciale cittadino. La conferma è arrivata in questi giorni dalla Direzione Cultura, Turismo, Sport e Commercio della Regione Piemonte, che ha riconosciuto la qualità e la solidità della proposta collegnese.

Il progetto, intitolato “Collegno, commercio di tutti”, accompagnerà la città da gennaio 2026 fino ad aprile 2027 con una serie di interventi mirati alla valorizzazione degli assi commerciali e delle aree strategiche del territorio. Tra questi rientrano viale XXIV Maggio, via Martiri XXX Aprile, viale Piemonte e l’area mercatale di Santa Maria, a ridosso di corso Francia. Si tratta del primo e più rilevante intervento del DUC consiste nel bando per le imprese del Commercio: impatta anche sul rafforzamento dell’offerta, il contrasto alla desertificazione, e sulla rigenerazione urbana, e ha riscosso l’interesse dell’88,9% dei rispondenti al sondaggio del DUC.

L'intervento prevede un bando per sostenere gli operatori nell’innovazione, digitalizzazione e riqualificazione delle attività. Saranno ammessi i negozi di vicinato, le attività di somministrazione e gli operatori ambulanti.

“Questo risultato conferma la capacità della nostra città di progettare, fare rete e attrarre risorse utili allo sviluppo del territorio - commenta il Sindaco della Città di Collegno Matteo Cavallone -. Il commercio di prossimità è un presidio sociale fondamentale e un elemento identitario dei nostri quartieri. Con questo finanziamento potremo sostenere le imprese, migliorare gli spazi pubblici e rendere Collegno ancora più accogliente per chi la vive ogni giorno e per chi la visita in occasione dei tanti eventi che ospitiamo. È un investimento sulla qualità della vita e sulla vitalità della nostra comunità”.

Il finanziamento consentirà infatti di attivare misure dirette a favore delle imprese, con particolare attenzione al contrasto della desertificazione commerciale, e di realizzare investimenti materiali per migliorare la qualità e l’attrattività degli spazi urbani. Dalle vetrine ai dehors o all’implementazione della sicurezza. Sono previsti anche interventi di digitalizzazione, come l’installazione di totem informativi dedicati ai numerosi visitatori che raggiungono Collegno in occasione degli eventi culturali, musicali e commerciali, offrendo loro strumenti utili per orientarsi tra ristorazione, ospitalità, negozi e opportunità di svago. Dall’intero importo, 140 mila euro sono destinati a concessioni di agevolazioni agli operatori economici.

“Collegno, commercio di tutti è un progetto costruito insieme alle associazioni di categoria e alle realtà del territorio, con l’obiettivo di rafforzare la rete commerciale e accompagnare le imprese in un percorso di innovazione e competitività. Gli interventi previsti – dai sostegni diretti alle attività fino ai nuovi strumenti digitali e agli arredi urbani – rispondono alle esigenze emerse nel dialogo costante con commercianti e associazioni. È un passo importante per contrastare la desertificazione commerciale e valorizzare i nostri assi urbani come luoghi vivi, attrattivi e sicuri”, aggiunge l’Assessora al Commercio Clara Bertolo.

Il progetto nasce da una collaborazione ampia e strutturata. Ascom Confcommercio Imprese per l’Italia e Confesercenti Torino e provincia sono partner principali dell’iniziativa, affiancati da un secondo livello di soggetti che comprende la Camera di Commercio di Torino, CNA Torino, il Consorzio Turismo Ovest, l’Associazione Commercianti Collegno e le associazioni San Lorenzo, Sport Event Academy, Il Cortile BVC, GeniAut e Salvadanaio Solidale. Una rete che testimonia la volontà condivisa di rafforzare il commercio di prossimità e di rendere la città sempre più attrattiva e accogliente.

Il bando, ad evidenza pubblica e rivolto agli operatori del commercio, sul sito di Collegno riporterà la dicitura: “Bando per la concessione di contributi a fondo perduto alle micro e piccole imprese esercenti attività di vendita diretta al dettaglio di beni o servizi e attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande, in sede fissa o su area pubblica”.