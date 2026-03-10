Al Residence Sanremo il nuovo volto dell’accoglienza: il comfort dell’hotel incontra la libertà di casa

Dimenticate la classica locazione turistica: qui l'anima è quella di un serviced residence di fascia superiore. Con una reception attiva dalle 08:00 alle 20:00 e uno staff dedicato, la struttura offre un’assistenza professionale sartoriale, capace di trasformare un semplice pernottamento in un'esperienza di relax totale. Gli appartamenti, moderni e funzionali, sono studiati per accogliere sia il turista in cerca di mare e shopping in Via Matteotti, sia il professionista impegnato nei grandi eventi della Riviera e non solo.

Il perfetto equilibrio tra autonomia e servizi

La vera forza del Residence Sanremo risiede nella sua gestione integralmente alberghiera. L'ospite gode dell'indipendenza di un appartamento di design, ma con gli standard operativi di un hotel di alto profilo. Un mix che garantisce discrezione, centralità assoluta e quel "comfort evoluto" oggi sempre più richiesto dal mercato internazionale.

Il cuore degli eventi a portata di mano

La posizione è, senza giri di parole, imbattibile. Chi sceglie il Residence Sanremo si ritrova proiettato nel cuore pulsante degli eventi che hanno reso celebre la Riviera nel mondo: dal Festival al Rally, passando per la leggendaria Milano-Sanremo. È la soluzione ideale non solo per il turista che vuole vivere la città a piedi, ma anche per chi viaggia per business o per le produzioni televisive che cercano discrezione e standard qualitativi costanti.

A spiegare lo spirito che anima la struttura è il Direttore, Massimo Cominardi:

"Abbiamo voluto restituire alla città un edificio storico trasformandolo in un luogo di ospitalità contemporanea. Il nostro obiettivo è offrire standard alberghieri elevati, mantenendo la libertà e la riservatezza di una vera residenza nel centro di Sanremo."

Perché sceglierlo?

Chi soggiorna in Via Escoffier si trova nell’ombelico del mondo sanremese: i grandi eventi, il Casinò e il lungomare sono a portata di mano. Che si tratti di una trasferta business o di una fuga romantica in Riviera, il Residence Sanremo rappresenta la sintesi perfetta per chi non vuole rinunciare a sentirsi "a casa", ma con il privilegio di un servizio impeccabile.

INFO UTILI > Il Residence Sanremo si trova in pieno centro, in Via Escoffier 18.

Per informazioni sulla disponibilità degli appartamenti e prenotazioni, è possibile contattare la reception al numero 0184 633414.