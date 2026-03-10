O&DS, con Primocittadino.it l’AI trasforma gli open data della Pubblica Amministrazione in informazioni leggibili e accessibili

Rendere leggibili, consultabili e immediatamente interpretabili grandi quantità di dati pubblici è una delle sfide più importanti della trasformazione digitale della Pubblica Amministrazione. In Italia una quantità crescente di informazioni istituzionali viene pubblicata in formato open data dai ministeri e dagli enti territoriali, ma spesso rimane distribuita in archivi separati, con strutture eterogenee e modalità di consultazione che rendono difficile una lettura organica del fenomeno amministrativo. Da questa esigenza nasce Primocittadino.it, il nuovo portale sviluppato da O&DS, società attiva nei processi di innovazione digitale e nell’analisi dei dati, che utilizza strumenti di intelligenza artificiale per organizzare, interpretare e visualizzare in modo intuitivo grandi volumi di dati pubblici relativi alla Pubblica Amministrazione italiana.





Il progetto nasce come iniziativa sperimentale con l’obiettivo preciso di dimostrare come l’AI possa diventare uno strumento operativo per rendere realmente fruibili i dati pubblici. Attraverso algoritmi di analisi e classificazione, il portale raccoglie e struttura dataset provenienti da fonti istituzionali, organizzandoli in un sistema informativo che consente di osservare e confrontare in modo immediato dati relativi agli amministratori pubblici e agli enti territoriali. L’architettura della piattaforma consente una consultazione che parte dal livello nazionale e arriva fino al singolo comune, offrendo una fotografia dettagliata e aggiornata dell’organizzazione amministrativa del Paese.

“L’Italia dispone oggi di una quantità enorme di open data pubblici, ma la loro utilità dipende dalla capacità di trasformarli in informazioni realmente comprensibili. L’intelligenza artificiale permette di fare proprio questo, leggere dataset complessi, organizzarli e restituirli in una forma che diventa immediatamente interpretabile anche per chi non ha competenze tecniche specifiche”, spiega Giuseppe Cicconi, socio fondatore di O&DS.

Uno degli elementi caratterizzanti del progetto riguarda la capillarità delle informazioni disponibili. Il portale raccoglie dati che spaziano dall’analisi delle caratteristiche degli amministratori locali fino agli indicatori socioeconomici associati agli enti territoriali. Per quanto riguarda la componente istituzionale, la piattaforma consente di osservare parametri come età, genere, professione, titolo di studio e appartenenza politica degli amministratori, offrendo una visione strutturata della composizione delle amministrazioni locali. Sul piano territoriale, invece, il sistema integra dati relativi al reddito medio, alla presenza di imprese registrate e alla cittadinanza straniera, contribuendo a delineare una mappa informativa articolata delle realtà amministrative italiane.

La piattaforma è progettata per aggiornarsi automaticamente ogni volta che i dati vengono pubblicati o aggiornati dalle fonti istituzionali di riferimento. Questo consente al sistema di mantenere una base informativa dinamica e costantemente aggiornata, elemento particolarmente rilevante quando si analizzano fenomeni amministrativi e territoriali in evoluzione. L’obiettivo dichiarato da O&DS è ampliare progressivamente il numero di dataset integrati nel sistema, aumentando nel tempo la profondità informativa del portale.

“Primocittadino nasce come un laboratorio di sperimentazione sull’uso dell’intelligenza artificiale applicata agli open data pubblici. Il valore dell’iniziativa sta nel dimostrare che i dati della Pubblica Amministrazione possono diventare uno strumento di conoscenza accessibile, utile per analisti, giornalisti, ricercatori e cittadini interessati a comprendere meglio la struttura amministrativa del Paese,” osserva Trezzi.

La piattaforma assume anche una funzione potenzialmente rilevante per il lavoro giornalistico e per l’analisi dei fenomeni istituzionali. Grazie alla possibilità di consultare dataset organizzati e visualizzati in forma intuitiva, il portale rappresenta un repository informativo che può supportare attività di ricerca, approfondimento e produzione di contenuti editoriali legati alla Pubblica Amministrazione. L’aggregazione delle informazioni consente infatti di individuare pattern, confronti territoriali e dinamiche che emergono con maggiore difficoltà quando i dati rimangono distribuiti in archivi separati. Accanto alla funzione informativa, il progetto apre anche una prospettiva operativa per le amministrazioni pubbliche. Il modello sviluppato da O&DS può infatti essere replicato e personalizzato per enti o istituzioni che intendano rendere più trasparenti e accessibili i propri dati. La piattaforma dimostra come strumenti di analisi avanzata possano essere utilizzati per costruire sistemi di visualizzazione e comunicazione dei dati istituzionali rivolti a cittadini, media e stakeholder.

“La trasparenza amministrativa passa anche dalla capacità di mostrare i dati in modo chiaro e comprensibile. Le tecnologie di analisi e visualizzazione permettono alle amministrazioni di raccontare il proprio operato attraverso informazioni oggettive, facilmente consultabili. Primocittadino rappresenta un esempio di come questa logica possa essere applicata su larga scala”, conclude Cicconi.