Bardonecchia, tornano le opere ispirate alla natura di Luca Germena: ecco "Istanti di vita selvatica"

L'artista Luca Germena torna a Bardonecchia con le sue splendide sculture che parlano di natura. Si intitola "Istanti di vita selvatica " la nuova mostra dell'artista valsusino Luca Germena che, dopo 15 anni, torna ad esporre a Bardonecchia.
Più di 35 esemplari in marmo e legno oltre a tre lampade a piantana ricavate da travi vecchissimi. "Io non mi ritengo scultore - spiega -, ma piuttosto l’esecutore di progetti, modelli, disegni di una grande maestra: la natura. Miei collaboratori sono il vento, la pioggia, il gelo, il fulmine, il passare inesorabile del tempo".
La mostra sarà inaugurata sabato 24 gennaio alle 16 e resterà aperta fino al 14 febbraio al Palazzo delle Feste.