Enrico Tijani e Valentina Romani, dal set di Mare Fuori a quello di Un eroe italiano: le riprese in corso a Torino

Sono iniziate lo scorso 27 febbraio le riprese del film "Un eroe italiano", da un’idea di Yousuf Saeid diretto da Duccio Chiarini alla sua terza regia per il cinema dopo "Short Skin" e "L’ospite".

Protagonisti sono Andrea Pennacchi (Le città di pianura, Primavera, Berlinguer - la grande ambizione), Enrico Tijani (Mare Fuori) affiancati sul set da Valentina Romani e Iaia Forte.

Realizzato con il sostegno di Film Commission, vedrà le riprese svolgersi a Torino per sette settimane.

La trama

Aigo (Enrico Tijani) è un giovane migrante. È in Italia da un po’ e sogna di andarsene presto, appena riuscirà a ottenere i documenti necessari. E’ pronto a tutto per averli, anche a compiere un atto eroico. Antonio (Andrea Pennacchi) è un colonnello dei carabinieri in pensione, vedovo e misantropo, deluso dalla vita, arrabbiato col mondo e in conflitto con la figlia. Abbracciando i più ovvi luoghi comuni cerca costantemente qualcuno con cui

prendersela. L’incontro tra i due, imprevedibile e rocambolesco, costringerà Aigo e Antonio - se pur diversi, uniti dalla solitudine e dalla rabbia - a mettere in discussione i pregiudizi che li hanno guidati fino ad allora per aprire finalmente il proprio cuore agli altri.