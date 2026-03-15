"Amadeus, l'ultimo canto", il Requiem di Mozart al Conservatorio di piazza Bodoni

Il Requiem in re minore K. 626 è l'ultima, enigmatica soglia creativa di Wolfgang Amadeus Mozart: una messa da morto nata nel 1791 da una commissione tanto lucrosa quanto ambigua, circondata fin da subito da un’aura leggendaria e diventata nel tempo un capolavoro sospeso tra storia e mito.

Mozart lavorò alla partitura fino agli ultimi mesi di vita; dopo la sua morte (5 dicembre 1791), la vedova Constanze fece terminare l’opera per consegnarla e riscuotere il saldo. Vi lavorarono diversi musicisti, ma il completamento decisivo fu di Franz Xaver Süssmayr che orchestrò molte sezioni, compose ex novo Sanctus, Benedictus e Agnus Dei e chiuse la Communio riprendendo la musica iniziale, secondo una logica “circolare” tipica del tempo.