Angelina Mango in concerto al Teatro Colosseo

Anche Torino è sold out. La data di Angelina Mango al Teatro Colosseo, lunedì 16 marzo alle 20.30 come le altre del tour, ha esaurito i biglietti in poche ore dall'annuncio, confermando l’attesa del pubblico per la giovane cantautrice lucana.

"Nina canta nei teatri" è il titolo scelto per questo concerto teatrale in cui le canzoni prendono forma davanti agli spettatori, quasi uno studio aperto condiviso con il pubblico. Il progetto nasce in stretta connessione con caramé, il nuovo album pubblicato a sorpresa il 16 ottobre 2025 per Latarma Records, "15 tracce +1" che Mango ha scritto e prodotto insieme al fratello Filippo e a Giovanni Pallotti, con la partecipazione di artisti come Madame, Calcutta e Dardust. Un lavoro definito dalla stessa Angelina "una lettera intima", in cui il titolo è anche l'incipit del disco e il "me" è dichiarazione d'autore.