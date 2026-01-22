Agroalimentare: l’UE mette in campo 160 milioni per la promozione globale

La Commissione Europea accelera il sostegno al comparto agricolo inaugurando ufficialmente i bandi 2026 per la presentazione di proposte. L'iniziativa mira a finanziare campagne promozionali ed eventi per valorizzare le eccellenze agroalimentari dell'Unione, stanziando 160 milioni di € in sovvenzioni destinati a organizzazioni di produttori e organismi commerciali.

Una strategia da record

L'intervento si inserisce nel più ampio programma di lavoro 2026 della politica di promozione, che quest'anno vanta una dotazione complessiva di 205 milioni di €. Si tratta dello stanziamento più alto mai registrato, un segnale forte per accrescere la consapevolezza dei consumatori globali. Tutte le attività saranno veicolate sotto il marchio "Enjoy, it's from Europe" , lo slogan che certifica l'impegno degli agricoltori europei nel garantire elevati standard di sicurezza, ambiente e benessere animale.

Priorità politiche e mercati esteri

La centralità del settore è stata ribadita ai massimi livelli istituzionali. La Presidente Ursula von der Leyen ha richiamato l'importanza del comparto nell'ultimo discorso sullo Stato dell'Unione , mentre i pilastri della strategia sono contenuti nel documento "Vision for Agriculture and Food" . Secondo tale visione, la promozione non è solo marketing, ma uno strumento di resilienza e diversificazione fondamentale per la competitività internazionale.

I fondi non guarderanno solo al mercato interno, ma punteranno a aree geografiche ad alto potenziale come Nord America, Cina, Giappone, Singapore, Corea del Sud e Regno Unito. Oltre ai finanziamenti diretti, la Commissione coordinerà missioni del Commissario Christophe Hansen e la partecipazione alle principali fiere mondiali.

Come partecipare