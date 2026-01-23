Piemonte e Polonia, nuove prospettive di collaborazione

Il presidente del Consiglio regionale del Piemonte, Davide Nicco, ha accolto l’ambasciatore di Polonia in Italia, Ryszard Schnepf, per un incontro dedicato al rafforzamento dei rapporti reciproci. “Ribadiamo la nostra amicizia con la Polonia e con la numerosa comunità polacca residente in Piemonte. È fondamentale valorizzare le risorse comuni e sviluppare strategie territoriali condivise”, ha sottolineato Nicco.

L’ambasciatore Schnepf ha evidenziato le prospettive di collaborazione nel turismo, anche invernale, negli scambi tra studenti e in progetti che coniughino crescita economica e innovazione con sinergie internazionali.

Alessandro Saglio, vicepresidente di Confindustria Polonia, ha infine ricordato l’interscambio turistico già attivo tra Piemonte e Breslavia (Wroclaw), in Bassa Slesia, punto di partenza per nuove iniziative comuni.