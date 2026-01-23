Fuochi d'artificio fuori controllo dagli Alimonda, Alessi (FdI): "Telecamera per individuare gli autori"

Fuochi d'artificio sparati come a Capodanno ieri sera, intorno alle 20, dal Giardino Alimonda. Gli autori sarebbero le bande dei ragazzini che frequentano l'area verde di Aurora, accendendo anche i falò tra le panchine di legno: a fare i conti con questi atti di vandalismo sono gli operatori Amiat, che all'indomani trovano spesso una situazione di degrado. Botti talmente forti da far tremare i vetri delle abitazioni vicine, oltre ad essere visibili anche ad una grande distanza.

Alessi: "Individuare gli autori con la telecamera"

Il giorno dopo a terra rimangono i rimasugli dei petardi, come testimoniano le foto della capogruppo di Fratelli d'Italia alla 7 Patrizia Alessi. "Proprio in quel punto del Giardino - spiega la meloniana - c’è una telecamera del progetto Argo, ma se pensiamo che nel Giardino Madre Teresa ve ne sono ben sei: forse servono solo se avvenisse un omicidio".

E per fare chiarezza sul gesto, Alessi ha presentato un'interpellanza nel Consiglio della Circoscrizione 7 per chiedere se la telecamera ha ripreso gli autori. "Non basta un campetto da pallavolo - prosegue l'esponente di destra - per rendere “vivibili” i Giardini Alimonda, nè alcuni cittadini volenterosi: ci vuole la volontà politica della Città, non un sindaco che ha pensato di risolvere i problemi di violenza con patti tra militanti di Askatasuna".