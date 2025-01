San Mauro in lutto per la scomparsa a 18 anni di Martina Giacobini

La giovane lascia la mamma Silvia ed il papà Mario, oltre al fratello Davide . Il rosario in ricordo della 18enne si svolgerà venerdì alle 19 nella parrocchia di San Benedetto, mentre il funerale sarà nella medesima chiesa sabato alle 15.15.

San Mauro Torinese in lutto per la scomparsa a 18 anni di Martina Giacobini. La ragazza è morta questa mattina all'alba: a darne notizia la pagina facebook dell'Oratorio della cittadina della zona nord, dove Martina faceva l'animatrice.

"Attorno alla sua famiglia - si legge sulla pagina - la Comunità Cristiana di San Mauro si stringe nella preghiera e nella commozione più intense". Il 25 gennaio l'Oratorio sarà chiuso per le attività, ma sarà aperto per la preghiera in ricordo di Martina.

La notizia della scomparsa della ragazza si è diffusa rapidamente, lasciando sgomenti tra amici e l'intera cittadina.