Salute e prevenzione: antidepressivi e ansiolitici. Mercoledì se ne parla in un incontro

Mercoledì 28 gennaio 2026, dalle 15:30 alle 17:00, presso Vol.To – Centro Servizi per il Volontariato, in via Giolitti 21 a Torino, l’Associazione D.I.V.A. ODV organizza un incontro informativo dal titolo “Antidepressivi e Ansiolitici: più differenze che similitudini”.

L’iniziativa si inserisce nel percorso di attività che l’associazione porta avanti da anni sul territorio, con l’obiettivo di promuovere informazione, consapevolezza e contrasto alla solitudine, affrontando temi legati alla salute e al benessere psicofisico delle persone. L’incontro intende offrire strumenti di comprensione chiari e accessibili su un argomento spesso oggetto di confusione, aiutando a distinguere funzioni, utilizzi e caratteristiche di antidepressivi e ansiolitici.

A condurre l’appuntamento sarà il dottor Gianni Ariano, farmacista e docente Unitre, che guiderà il pubblico attraverso un approfondimento divulgativo, utilizzando un linguaggio semplice e diretto. Nel corso dell’incontro verranno affrontate le domande più frequenti e i principali dubbi legati all’uso di queste terapie, favorendo un confronto aperto con i partecipanti.

L’incontro è aperto al pubblico e non richiede iscrizione. Un’occasione di informazione e dialogo per avvicinarsi in modo più consapevole a temi centrali per la salute.