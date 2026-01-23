‘Musica dal Principio’ in Pediatria, un regalo per ascoltare con il cuore

Cinque concerti di mezz’ora, in reparto, da ascoltare con il proprio neonato. Un regalo alle famiglie che l’Asl To3 offre in collaborazione all’Accademia di Musica di Pinerolo, in una fase della loro esistenza – quella della nascita di un figlio – in cui si ascolta più con il cuore che con le orecchie.
Parte lunedì 26 gennaio il progetto ‘Musica dal Principio’, nato dallo stimolo del primario di Pediatria Luca Roasio.
Come spiega l’Asl, “Ascoltare musica insieme nei primi 1000 giorni è un’opportunità unica per un miglior sviluppo che pone le basi della salute, dell’apprendimento e del benessere psicofisico. Intervenire nei primi momenti di vita attraverso lo stimolo musicale significa offrire al bambino una partenza diversa, capace di influenzare positivamente tutto il suo percorso futuro”
Il calendario, coordinato da Claudio Voghera, prevede esibizioni di alcuni studenti dei corsi di perfezionamento dell’Accademia, senza prenotazione, offerte ai presenti in reparto.
Lunedì Luca Troncarelli e Matteo Borsarelli proporranno musiche di Beethoven, Schumann, Ravel. Schumann sarà protagonista anche del concerto dell’8 febbraio di Chiara Di Francesco. Il 20 marzo Andrea Redigonda eseguirà brani di Scarlatti, Bach, Mozart, mentre Michele Taraborrelli, il 17 aprile, suonerà Scarlatti, Schubert, Chopin. Infine, il 29 maggio, Giovanni Crisantemi chiuderà con Debussy.