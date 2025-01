Australian Open, il Regio si colora di arancione per tifare Jannik Sinner

I Carota Boys

In prima fila i Carota Boys, che prima dell'inizio della match hanno commentato: "Siamo felici di essere qui in questa cornice: proveremo a trasformare il tempio della lirica in quello del tennis per un giorno. Noi siamo fiduciosi: Jannik ha chiuso bene il 2024". "Lo abbiamo sentito - hanno aggiunto - prima dell'Australian Open". Ed i supporters speciali, come al solito vestiti da carota, si sbilanciano in un pronostico: 3 a 1 per Sinner.