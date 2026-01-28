 / Politica

Tav, Ricca e Adduce (Lega) attaccano il Comune di Rivoli: “No a commissioni inutili che mettono a rischio un’opera strategica”

"Se il Pd ha deciso, in nome del campo largo, di rallentare l’opera esca allo scoperto e si assuma la responsabilità con il territorio e il suo tessuto economico”

“La decisione del Comune di Rivoli, guidato da un sindaco del PD, di istituire una commissione sulla bretella dell’Alta Velocità Orbassano–Avigliana rischia di rallentare un’opera fondamentale per il Piemonte. Iniziative di questo tipo non aggiungono nulla sul piano tecnico e servono solo a creare incertezza, ostacoli politici e allungamento dei tempi. La Lega ha una parola sola: la TAV è un’infrastruttura strategica e non può essere messa in discussione da commissioni inutili. Se il Pd ha deciso, in nome del campo largo, di rallentare l’opera esca allo scoperto e si assuma la responsabilità con il territorio e il suo tessuto economico”. Così in una nota Fabrizio Ricca, capogruppo Lega in Piemonte, e Laura Adduce, capogruppo Lega a Rivoli.

