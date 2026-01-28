Con 'Piemonte Giovani' 80 mila euro per le politiche a favore delle nuove generazioni

Nei giorni scorsi è iniziato il progetto "Piemonte Giovani", il percorso che ha portato a Nichelino ottantamila euro da investire per le politiche giovanili.

"Comuni, comunità montane, enti del terzo settore messi insieme non per fare facciata, ma per costruire una rete territoriale reale, capace di far muovere le nuove generazioni", ha sottolineato l'assessore Fiodor Verzola. Una iniziativa capace di creare "interscambio culturale e mobilità giovanile attraverso i territori coinvolti per conoscere le reciproche realtà e attivare una rete giovanile trasversale che vada oltre la dinamica nichelinese e dei singoli comuni".

Verzola: "Unire nelle differenze"

Insomma, un modo concreto per mettere in contatto le nuove generazioni della regione Piemonte, secondo una logica di prossimità territoriale, unire nelle differenze, scoprendo come questo sia un unico, grande e meraviglioso territorio. "Da Nichelino alle montagne e dalle montagne a Nichelino, attraverso un protagonismo reale e mai di facciata", ha aggiunto l'assessore alle Politiche giovanili.

"Un progetto folle nato da un’idea altrettanto folle, che è stata premiata con il massimo del punteggio e che ci ha spinto a ripensare le modalità d’azione nella ricerca di nuove risorse, partendo dalle identità territoriali e non più dalla logica della sommatoria (i più grandi vincono) per inseguire i punteggi", ha concluso Verzola. "Quando i piccoli si uniscono, i risultati parlano da soli".